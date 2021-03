Experte hält Lockerungen für fatalen Fehler

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag 5480 neue Fälle von Corona-Infektionen gemeldet, über 1200 mehr als vor einer Woche. Zudem wurden 238 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden registriert. Der Inzidenzwert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen stieg auf 83,7.

Dirk Brockmann, Experte für Infektionskrankheiten am RKI, bereitet die Entwicklung Sorge. Denn: Die Fallzahlen steigen wieder exponentiell. «Wir sind genau in der Flanke der dritten Welle. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Und in diese Flanke hinein wurde gelockert», wie Brockmann gegenüber dem «Morgenmagazin» der ARD warnt.

Wegen den südafrikanischen und britischen Corona-Mutationen seien die Fallzahlen ohnehin schon gestiegen. Mit den Lockerungen habe sich dieser Trend nochmals verschärft, sagt Brockmann: «Das ist total irrational gewesen, hier zu lockern. Das befeuert nur das exponentielle Wachstum. Und wir müssen nun sehen, was die nächsten Tage bringen.»

Hohe Inzidenzen

Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion stieg damit auf 73.656. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie beträgt nun 2.581.329. Davon sind etwa 2.374.200 Menschen von ihrer Infektion genesen.

Drei Bundesländer – Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt – überschreiten landesweit den Inzidenzwert von 100. Alle übrigen Bundesländer liegen oberhalb des Inzidenzwerts von 50. 14 Städte und Landkreise liegen sogar oberhalb eines Inzidenzwertes von 200.

Die Zahl der Neuinfektionen liegt in der Regel am Wochenende sowie montags und dienstags niedriger als im Wochendurchschnitt, weil an den Wochenenden weniger getestet wird und weniger Testergebnisse übermittelt werden.

