72 Ansteckungen nach Corona-​​Demonstration

Im US-Bundesstaat Wisconsin haben sich 72 Personen mit dem Coronavirus angesteckt, nachdem sie nach Eigenaussagen an einer Massenveranstaltung teilgenommen hatten. Das schreibt die amerikanische Zeitung The Progressive» gestützt auf Informationen der Gesundheitsbehörde von Wisconsin.

In Wisconsin hatte am 24. April eine große Demonstration gegen die über den Bundesstaat verhängte Ausgangssperre stattgefunden. Die Demonstration war nicht bewilligt worden. Sie zog etwa 1500 Personen an, wovon mutmaßlich nur ein Drittel eine Maske trug.

Die Gesundheitsbehörde von Wisconsin präzisierte auf Nachfrage, dass die 72 Ansteckungen nicht direkt auf den Massenprotest vom 24. April zurückgeführt werden können: «Wir fragen die Leute nur danach, ob sie in letzter Zeit an großen Kundgebungen teilgenommen haben. Nach Corona-Demonstrationen fragen wir nicht spezifisch.»

(L'essentiel/Reto Heimann)