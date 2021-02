Auckland befindet sich wieder im Lockdown

Die Bilder gingen am Samstag um die Welt und sorgten international für neidische Blicke in Richtung Neuseeland: 30.000 Besucher tanzten im Sky Stadium in Wellington dicht an dicht zur Musik der Fusion-Rockband Band Six60 ab, während hierzulande Konzerte gerade mal im kleinen Rahmen getestet werden.

Doch schon einen Tag später ist klar, ein Teil Neuseelands schlittert für ein paar Tage nun in einen neuen Lockdown. Erstmals seit Januar wurden innerhalb des Landes übertragene Corona-Neuinfektionen registriert. Dabei soll es sich um ein Paar aus Auckland und dessen Tochter handeln.

Lockdown für 1,7 Mio. Menschen

Derzeit werden die Proben weiter sequenziert, um herauszufinden, ob eine Mutante unbemerkt ins Land gekommen ist. «Unser System hat reagiert. Wir sammeln so schnell wie möglich alle Daten», wird Chris Hipkins, der Minister für Corona-Maßnahmen, zitiert.

Die Folgen sind gravierend: Die knapp 1,7 Millionen Einwohner Aucklands, der größten Stadt des Landes, müssen für die kommenden drei Tage zu hause bleiben. Erlaubt ist nur das Einkaufen und der Weg zur Arbeit.

Monatelang keine neuen Fälle

Neuseeland hält die Corona-Pandemie mit seinen scharfen Maßnahmen nun schon seit Monaten von seinen Inseln fern. Zuletzt entwickelte Ende Jänner eine aus Europa eingereiste Person während der verpflichtenden zweiwöchigen Quarantäne Symptome und wurde auch positiv getestet.

Davor hatte Neuseeland schon zwei Monate lang keine im Inland übertragenen Fälle mehr verzeichnet.

(L'essentiel/rcp)