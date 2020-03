Notklinik am CHL wird bereits errichtet

Aufgrund der steigenden Zahl der Covid-19-Fälle in Luxemburg hat die Regierung am Donnerstag angekündigt, das Centre Hospitalier in Luxemburg-Stadt um ein provisorisches Gebäude zu erweitern. Darin sollen 100 zusätzliche Betten und zahlreiche Beatmungsmaschinen Platz finden.

Das Provisorium wird bereits aufgebaut und soll in den nächsten Tagen in Betrieb gehen. Das erste Material wurde am Freitag von Cargolux ins Großherzogtum gebracht. Die Logistikabteilung der Nato hat die Installationen zur Verfügung gestellt. Sie stand zuvor in der italienischen Stadt Bari.

Die neue Struktur wurde in nur 24 Stunden nach Luxemburg gebracht. Sechs Flugzeuge, die insgesamt 54 Container an Bord hatten, waren nötig. Beteiligt an dem Kraftakt ist auch das Logistikunternehmen Arthur Welter.

