Wie Polizisten die Bevölkerung aufmuntern

Das öffentliche Leben steht weltweit in zahlreichen Ländern still – nicht wenige haben gar eine Ausgangssperre verhängt. Die Menschen sollen zuhause bleiben. Mit Musik versuchen sich viele Ablenkung zu verschaffen und Solidarität zu leben.

Daran beteiligt sich auch die Polizei – in mehreren europäischen Ländern, wie BR24 berichtet. In London beispielsweise klingt von einem Polizeiboot auf der Themse der Monty-Python-Klassiker «Always Look on the Bright Side of Life».

The Police in London are trying to brighten the mood.The are going up and down the Thames in a police boat playing "Always look on the bright side of life" on a loud speaker. How wonderfully British. Love it #CoronaCrisis #coronavirus #COVIDIOT #Covid_19 pic.twitter.com/4dcGsd5sJH— News Addict ???????? (@addicted2newz) March 21, 2020

Auch in Österreich sind die Ordnungshüter musikalisch unterwegs. Im ganzen Land wird aus Polizeiautos jeweils um 18 Uhr Rainhard Fendrichs «I am from Austria» gespielt.

Während der #Corona-Krise spielt jedes Polizeiauto in ganz Österreich um 18:00 Uhr "I am from Austria".????????https://t.co/HLtIc8Yrjb pic.twitter.com/LrhRbFUvEs— Hartes Geld (@Hartes_Geld) March 22, 2020

In Spanien musiziert die Polizei gleich selbst. Auf einer Straße in Algaida auf Mallorca brachten fünf Ordnungshüter den Menschen ein Ständchen und sangen das Kinderlied «En Joan Petit quan balla».

These Spanish policemen know exactly how to cheer up a city on lockdown. Just gorgeous ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/of8LBJqYNG— Rachel Clarke (@doctor_oxford) March 22, 2020

Wenn das keine Anregung für die Police Grand-Ducale ist.

(L'essentiel/scl)