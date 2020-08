97.000 Kinder haben sich in zwei Wochen angesteckt

Laut einer neuen Studie einer US-Kinderärztevereinigung wurden in den USA über 97.000 Kinder positiv auf Covid-19 getestet – und das alleine in den letzten zwei Juli-Wochen. Insgesamt sollen sich in den Vereinigten Staaten seit Beginn der Pandemie bis zu 338.982 Kinder mit dem Virus angesteckt haben. Das bedeutet, dass sich über ein Viertel aller Ansteckungen im jüngsten gemessenen Zeitraum ereignet haben.

Laut der New York Times kommen die steigenden Zahlen bei Kindern zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Ende August sollen in vielen Distrikten die Schulen wieder eröffnet werden. Die Gesamtzahl der erkrankten Kinder könnte zudem noch höher liegen, da für einige Staaten – etwa Texas – keine vollständigen Datensätze vorliegen.

Die USA sind seit längerem stark vom Coronavirus betroffen. Mit etwa fünf Millionen bestätigten Fällen und 162.938 Toten führen sie die Liste der am stärksten betroffenen Staaten deutlich an.

(L'essentiel/Nicolas Saameli)