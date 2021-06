Delta-​​Variante macht ein Drittel der Fälle aus

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist im Großherzogtum in den letzten Wochen deutlich zurückgegangen. «Die Zahl der positiv getesteten Personen ist in der zwölften Woche in Folge rückläufig», teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit und verwies auch auf einen «konstanten Rückgang des Virus im Abwassersystem». Dennoch sei der Erreger weiterhin sehr präsent und zirkuliere in der Bevölkerung. Dafür seien insbesondere die Corona-Varianten verantwortlich.

Vom 7. bis 13. Juni analysierte das Nationale Gesundheitslabor (LNS) 189 analysierten Proben. Bei der Hälfte (50,5 Prozent wurde die britische Alpha-Variante sequenziert (Vorwoche 47,4 Prozent). Mehr als ein Drittel der neuen Fälle (35 Prozent) gehen auf die Delta-Variante, die erstmals in Indien entdeckt wurde. In der Woche davor hatte ihr Anteil noch bei 30,4 Prozent gelegen. Die Gamma-Variante (brasilianisch) machte 3,9 Prozent der Fälle aus, die Beta-Variante (südafrikanisch) ein Prozent. «Seit der erste Fall der indischen Variante entdeckt wurde, hat sie sich exponentiell ausgebreitet», so die Santé.

(L'essentiel)