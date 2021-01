Bionext Lab bearbeitet bis zu 2000 Tests pro Tag

Das Analyselabor Bionext Lab in Leudelingen sieht mit all seinen Maschinen und Wissenschaftlern in Schutzanzügen teilweise aus wie eine Science-Fiction Location. Wegen der Corona-Pandemie läuft die Arbeit hier Tag und Nacht auf Hochtouren. Das Coronavirus hat die Arbeit im Labor grundlegend verändert. Mittlerweile arbeiten 170 Mitarbeiter dort und man musste stark in neue Ausrüstung investieren. «Wir haben unsere Aktivität um das Fünf- oder Sechsfache, manchmal sogar um das Zehnfache gesteigert», bemerkt der Biologe Frédéric Klein. Im März war das Labor in der Lage, 300 PCR-Tests pro Tag durchzuführen, jetzt können es 1000 bis 2000 sein.

Proben aus den 23 Teststationen von Bionext werden gescannt. Jede hat einen Barcode, der die getestete Person, die Zeit, den Ort und sogar den Namen des Probenehmers identifiziert. Medizinische Notfälle können so klar identifiziert und jederzeit priorisiert werden. Es folgt die Genomextraktion. Fragmente der RNA werden tausende Male kopiert, bis das Vorhandensein oder Fehlen des Virus nachgewiesen ist. Analysezeit: Fünf Stunden für Ergebnisse innerhalb von 24 Stunden. «Ein Inaktivator vernichtet den infektiösen Teil des Virus. Wir arbeiten also mit einem toten Virus», beruhigt Klein.

In positiven Fällen werden die Ergebnisse an den Arzt und das Gesundheitsamt geschickt, und die Proben an das Laboratoire national de santé weitergeleitet. «Negative Proben werden nach genauen Regeln vernichtet. Niedrig-positive» Fälle sind in der Regel ein Zeichen für «den Beginn oder das Ende der Infektion», so Klein. Es wird geschätzt, dass zwischen 10 und 20 Prozent der falschen Ergebnisse auf eine zu frühe oder nicht tief genug durchgeführte Probenahme zurückzuführen sind.

(nm/L'essentiel)