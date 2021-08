Ist diese Variante noch ansteckender als Delta?

Das Coronavirus mutiert weiter: Nach Alpha, Beta, Gamma und Delta sowie einigen weniger bekannten Varianten ist mit AY.3 nun eine weitere Mutante aufgetaucht. Dabei handelt es sich um eine Unterart der derzeit auch in Luxemburg dominanten Delta-Variante, die deutlich ansteckender ist als frühere Sars-CoV-2-Formen.

Zu beobachten ist die Ausbreitung von AY.3 vor allem im Mittleren Westen und in den Südstaaten der USA. Demnach gehen in Mississippi etwa bereits 45 Prozent der Neuinfektionen auf diese Delta-Subform zurück, in Missouri sind es 43 Prozent. Dies zeigen Daten der US-Seuchenbehörde CDC. Auch in Europa wurden bereits Fälle verzeichnet: In Großbritannien, Israel, aber auch in Deutschland. Dort liegt der Anteil bei 3,4 Prozent, wie heute.at schreibt.

Geteilte Meinungen

Unklar ist derzeit, welches Risiko von AY.3 ausgeht. Während SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach auf Twitter mutmaßt, dass die Variante noch ansteckender als die Delta-Variante sein könnte, notiert Christina Pagel, Professorin am University College London – ebenfalls auf Twitter: «Es gibt keinen aktuellen Beweis, dass AY.3 schlimmer als Delta ist.»

Dennoch mahnt sie zur Vorsicht: Insgesamt wisse man also noch sehr wenig über AY.3. Die Variante «könnte übertragbarer sein als Delta, es könnte immunausweichender sein.» Dies könnte aber auch Zufall sein. Dennoch: «Wir haben das schon einmal gesehen und sollten daher mehr über die Variante in Erfahrung bringen.»

Laut einem Briefing der Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) vom 20. August ist bei der Variante weder von höherem Transmissionsrisiko noch von stärkerem Einfluss auf den Impfschutz auszugehen. Einem Freifahrtsschein kommt dieses Urteil jedoch nicht gleich. Schließlich ist die Viruslast bei einer Infektion mit der klassischen Delta-Mutante bereits bis zu 1000 Mal höher als bei früheren Varianten. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass das Erkrankungs- und Sterberisiko höher ist.

