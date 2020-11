75.000 Schnelltests treffen in Luxemburg ein

Eine erste Lieferung von 75.000 Schnelltests wird voraussichtlich diesen Freitag in Luxemburg eintreffen, teilte die Regierung in einer Pressemitteilung mit und bestätigte damit die am Dienstagmittag von der Gesundheitsministerin mitgeteilten Informationen. Die Tests werden an Krankenhausnotdienste, Beratungszentren, Pflegeheime und Zentren für ältere Menschen sowie an die Gesundheitsaufsichtsbehörde verteilt.

Die Schnelltests sind empfindlicher und weniger zuverlässig als die derzeit in Luxemburg in großer Zahl verwendeten PCR-Tests und ermöglichen eine Diagnose in 15 bis 30 Minuten, ohne dass eine Laboranalyse erforderlich ist. Proben werden nur «auf nasopharyngealem Wege» entnommen, d.h. durch die Nase, heißt es in der Pressemitteilung. Sie gelten als schwieriger zu handhaben als PCR-Tests und können nach entsprechender Ausbildung von Ärzten, Krankenschwestern und anderem medizinischen Personal sowie von Feuerwehrleuten durchgeführt werden.

Das Gesundheitsministerium legt fest, dass nach einem negativen Test ein PCR-Test durchgeführt werden muss, der sensibler auf das Vorhandensein des Virus reagiert. Generell werden die Tests vor allem in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen eingesetzt werden, um bei leichten Symptomen auf Nummer sicher zu gehen. Personen über 65 Jahre und Kinder sollen für die neuen Tests nicht in Frage kommen. Auch bei Veranstaltungen würden die Schnelltests nichts bringen, da der Test bei asymptomatischen Infizierten meist nicht anschlägt.

(jw/L'essentiel)