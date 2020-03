Luxemburgs Taxifahrern bleiben die Kunden weg

Während die öffentlichen Verkehrsmittel im Großherzogtum durch die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus immer leerer werden, bleiben auch den Taxiunternehmen die Kunden aus.

«Unsere Lage ist sehr heikel. Die Fahrer haben kaum noch Arbeit», sagt Paulo Leitao, Präsident des Taxiverbände und ergänzt: «Wir befördern jetzt eigentlich nur noch kranke oder ältere Menschen, die ihre Einkäufe erledigen müssen oder zum Arzt müssen. Unser Geschäft läuft derzeit zu zwei oder drei Prozent.»

« Es wird wie in Straßburg »

Nach den üblicherweise ruhigen Monaten Januar und Februar «gibt es normalerweise im März wieder mehr zu tun», sagt Leitao. Davon sei in diesem Jahr aber gar nichts zu spüren – im Gegenteil. «Viele Fahrer bangen um ihre Existenz oder haben große Sorge wegen ihrer Gesundheit», so Leitao weiter.

Mit der angekündigten Schließung des Flughafens Findel droht sich die Lage für die Taxiunternehmen wohl noch weiter zu verschärfen. «Einer meiner Fahrer hatte am Dienstag nur einen Kunden am Flughafen, obwohl er den ganzen Tag dort gestanden hatte. Am Bahnhof gibt es auch keine Kunden mehr», sagt Leitao. «Bei uns wird es wohl wie in Straßburg. Dort ist der Taxiverkehr zum völligen Stillstand gekommen.» Nach seinen Angaben desinfizieren die Fahrer nach jeder Tour ihre Fahrzeuge.

(fl/L'essentiel)