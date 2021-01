China lässt Corona-​​Experten der WHO einreisen

Zur Erforschung der Ursprünge der Coronavirus-Pandemie sollen Experten der Weltgesundheitsorganisation am Donnerstag in China eintreffen. Das gaben die Behörden in Peking am Montag bekannt. Die Gruppe werde mit chinesischen Kollegen zusammenkommen, hieß es in einer knappen Ankündigung der Nationalen Gesundheitskommission. Ob die WHO-Experten nach Wuhan reisen, wo das Virus Ende 2019 zuerst entdeckt wurde, war zunächst nicht bekannt.

Über den Besuch der Experten wurde lange verhandelt. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus äußerte sich vergangene Woche enttäuscht über die Verzögerung des seit langem geplanten Besuchs; China hatte die Einreiseformalitäten nicht finalisiert. Mitglieder des internationalen Wissenschaftlerteams seien im Rahmen einer ursprünglichen Vereinbarung zwischen der WHO und China bereits aus ihren Heimatländern aufgebrochen gewesen, sagte Tedros.

Offen für «nötige Prozeduren»

Das chinesische Außenministerium erklärte daraufhin, das Land sei für einen Besuch offen, arbeite aber noch an «nötigen Prozeduren und relevanten konkreten Plänen». Die chinesischen Experten seien aktuell mit Ausbrüchen der Pandemie in einigen Städten des Landes befasst, sagte Ministeriumssprecherin Hua Chunying.

Australien und andere Staaten haben Untersuchungen zum Ursprung des Virus gefordert. Nach Recherchen der Nachrichtenagentur AP hält die chinesische Regierung die entsprechende inländische Forschung strikt unter Kontrolle. Berichte staatlicher Medien legen nahe, dass das Virus seinen Ursprung anderswo haben könnte.

UN-Sprecher Stéphane Dujarric erklärte in New York, UN-Generalsekretär António Guterres unterstütze die Bemühungen der WHO, ein Forscherteam nach China zu bringen. Da die WHO die Führung bei der Bekämpfung der Pandemie habe, sei es sehr wichtig, dass sie auch eine führende Rolle beim Blick auf «die Wurzeln dieser Pandemie» habe, damit sich die Welt besser auf die nächste vorbereiten könne, sagte Dujarric.

(L'essentiel/DPA)