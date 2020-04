Sommerferien sollen nicht verkürzt werden

Trotz der weitreichenden Einschränkungen im Schulbetrieb aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus, soll auch dieses Schuljahr «kein verlorenes» sein. Wie Bildungsminister Claude Meisch am Donnerstag im Rahmen seine Pressekonferenz erklärte, werde «dagegen alles unternommen».

Trotz aller Schwierigkeiten soll das Schuljahr regulär abgeschlossen werden. Um dies den Schülern zu ermöglichen, wird der aktuelle Lehrplan auf das Wichtigste verkleinert. Anstelle von drei Trimestern wird das Jahr in zwei Semester unterteilt. Das gelte auch für die Benotung. Sobald der Unterricht wieder im normalen Rahmen stattfindet, werden ein «Teil des Unterrichtsstoffs und die Prüfungen nachgeholt».

Meisch bestätigte noch einmal, dass sämtliche Schulen bis zum 4. Mai geschlossen bleiben. Die Situation erlaube keine frühere Wiederaufnahme des Unterrichts. Insbesondere, weil auch immer wieder jüngere Menschen stärkere Covid-19-Verläufe hätten. In den Osterferien, die am Freitag beginnen, sollen sich die Schüler ausruhen. «Das hat jeder nach diesen drei intensiven Wochen verdient», so der Minister. Aufgaben, die während der Ferien erledigt werden, sollen die Schüler nicht bekommen. Sollten die Schulen noch länger geschlossen werden, etwa bis Pfingsten, werde der Unterricht wie bisher weitergeführt. Dass aufgrund der Corona-Krise die Sommerferien verkürzt werden müssen, glaubt der Bildungsminister nicht: «Ich denke nicht, dass wir derart drastische Maßnahmen ergreifen müssen.»

Neuland für Schüler, Eltern und Lehrer

Da die Noten im ersten Trimester erfahrungsgemäß schlechter ausfallen, als in den folgenden Trimestern, könnten sich einige Schüler benachteiligt fühlen. «Wir wollen jedem Schüler, die Chance geben, seinen Notendurchschnitt zu verbessern», so Meisch. So soll die schlechteste Note eines Schülers nicht in seine Bewertung einfließen.

Was die «Premièresexamen» betrifft, hält die Regierung an ihrem bisherigen Fahrplan fest: Die Prüfungen sollen am 25. Mai stattfinden. Das Ministerium werde dabei den Stoff abfragen, der bis Mitte März unterrichtet wurde. Zudem sollen die Schüler bei den Fragen eine Auswahlmöglichkeit haben. Genaueres werde den Schülern am kommen den Montag mitgeteilt.

In den vergangenen Tagen habe Meisch mit Schüler-, Eltern- und Lehrervertretern gesprochen. «Alle Beteiligten mussten in den letzten drei Wochen Neuland betreten. Aber sie versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Auch wenn sie sehr komplex ist», sagte der Minister.

Möglichkeiten auch für Eltern

Meisch erkannte an, dass sich auch viele Eltern – besonders Alleinerziehende – derzeit in einer schwierigen Lage befinden: Sie arbeiten im Homeoffice und betreuen die Kinder beim Lernen. «Was in der Schule erreicht wird, ist zu Hause nicht zu erreichen. Daher sollte man sich nicht verrückt machen», so der DP-Politiker weiter. Allerdings sollte versucht werden, die Zeit «so gut wie möglich» zu nutzen. Der Urlaub aus familiären Gründen wurde aufgrund der längeren Schulschließung ebenfalls verlängert. Eltern, die keine andere Möglichkeit der Kinderbetreuung haben, können nun bis zum 4. Mai von dem Sonderurlaub profitieren.

Schüler, die mit dem Lernen zu Hause Schwierigkeiten habe, würden bald Online-Nachhilfestunden angeboten. Weil einem Teil der Schüler das «e-Learning» nicht liege, werde gegen Ende des Schuljahres im gängigen Unterricht das Wichtigste aus dem Lehrplan nachgeholt. «Einige Schüler verfügen zu Hause nicht über die notwendige Internetverbindung. Auch sie werden nicht von unseren Radar verschwinden», versprach Meisch. Die Angebote auf den Websites schouldoheem.lu, kannerdoheem.lu und snj.lu würden in den kommenden Tagen kontinuierlich verbessert. Die Zugriffe auf den Seiten seien in den vergangenen Wochen «explodiert», wie der Minister sagte.

Kontakt zu Freunden ist wichtig

Lehrlinge, könnten bei Bedarf von ihren Praktika befreit werden. Bei ihren Prüfungen falle der Unterrichtsstoff des ersten Semesters weg. Auf europäischer Ebene gebe es Diskussionen darüber, ob der Zeitraum für die Einschreibung an den Universitäten verlängert werde.

Wichtig sei auch, dass die Schüler über das Internet den Kontakt zu ihren Freunden aufrecht erhalten. «Ich denke, dass das derzeit extrem fehlt», sagte der Bildungsminister.

