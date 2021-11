Nein, die Covid-​​19-​​Impfstoffe versagen nicht

Auch gegen Covid-19 geimpfte Personen können sich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizieren. In der Regel bleiben sie asymptomatisch oder haben einen leichten Verlauf. Einige wenige erkranken aber so schwer, dass sie hospitalisiert oder sogar intensivpflichtig werden. Meldungen solcher sogenannter Impfdurchbrüche lassen Impfgegner und -skeptiker zu dem Schluss kommen, dass die Impfungen nichts bringen würden.

Diese Annahme ist jedoch falsch. Richtig ist: Keine Impfung auf dieser Welt bietet ein Rundum-sorglos-Paket. Auch die Covid-19-Vakzine nicht: «Wir wussten von Anfang an, dass die Impfung nicht zu 100 Prozent wirksam ist: Selbst in den Zulassungsstudien hatten sich vollständig Geimpfte infiziert», erklärt Carsten Watzl, Immunologe am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung der Technischen Universität Dortmund und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Eben weil der Impfstoff – grob vereinfacht – zu 80 bis 90 Prozent wirkt. Dass sich Menschen trotz doppelter Impfung infizieren, ist also keineswegs überraschend, sondern zu erwarten gewesen.

Warum kommt es bei steigender Impfquote zu immer mehr Impfdurchbrüchen?

Der Anteil Ungeimpfter, die in den Krankenhäusern behandelt werden müssen, ist größer als der der Geimpften. Doch auch ihr Anteil wird weiter steigen. Darauf weisen Expertinnen und Experten schon länger hin. Denn steigt der Anteil der Geimpften in der Bevölkerung an, werden zwar insgesamt weniger Menschen krank. Allerdings wird der Anteil der Geimpften an den Erkrankten nach und nach immer höher. Weil es eben immer weniger Nicht-Geimpfte gibt. «Wenn alle Personen einer Population geimpft sind – die Impfquote also bei 100 Prozent liegt – beträgt der Anteil der Impfdurchbrüche an den Erkrankten 100 Prozent», erklärt das deutsche Robert-Koch-Institut.

Unnütz ist die Impfung deswegen jedoch nicht. Auch dass der Schutz vor der Ansteckung mit der Zeit abnimmt, ist keine Katastrophe. Denn der Schutz vor einem schweren Verlauf bleibt hoch. Laut dem Robert-Koch-Institut verhindert die Impfung Infektionen mit einem tödlichen Verlauf bei Menschen unter 60 Jahren zu 99 Prozent. Bei den Älteren immer noch zu 90 Prozent.

«Wenn zwei Dosen nicht wirken, warum sollte dann die dritte etwas bringen?»

Auch die Tatsache, dass über eine dritte Dosis diskutiert wird, bedeutet nicht, dass die Covid-19-Impfstoffe unter den Erwartungen liegen oder, dass Gegner der Covid-19-Impfungen mit ihrer Aussage «Wenn zwei Dosen nicht wirken, warum sollte dann die dritte etwas bringen?» recht haben. Denn jede weitere Impfung schützt stärker als die vorangegangene, weil sich die Impfdosen gewissermaßen kumulieren, wie Immunologe Daniel Speiser erklärt.

Zudem sind weitere Dosen nichts Unbekanntes. Denn auch bei anderen Krankheiten braucht es für eine Grundimmunisierung mehrere Teilimpfungen. In vielen Ländern wird daher eine routinemäßige Auffrischung der Impfung etwa gegen Diphtherie, Keuchhusten und Wundstarrkrampf (Tetanus) empfohlen. Diese Teilimpfungen werden abhängig von der Impfung und dem Impfstoff in Zeiträumen von mehreren Wochen bis zu mehreren Monaten gegeben.

Auch der Impfschutz gegen die Grippe sollte jährlich erneuert werden. Dabei handelt es sich jedoch genau genommen nicht um eine Auffrischungsimpfung, sondern um eine Grundimmunisierung. Dies, da sich die Viren fast jedes Jahr verändern und somit immer wieder ein neuer Impfstoff benötigt wird.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)