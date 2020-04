Covid-​​19 überlebt – Das erzählen die Betroffenen

«Die Welt sollte das Tempo herausnehmen», ist der Tenor der Menschen aus Europa, die Corona am eigenen Leib erlebt haben. In einem Video schildern die Betroffenen ihre Erfahrungen mit der Krankheit, wie lange die Situation dauerte und was sich dadurch in ihrem Leben verändert hat. Entschleunigung sei das Gebot der Stunde, heißt es dabei des Öfteren.

Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. Über 200 Länder, Gebiete und Territorien sind betroffen. Die Weltgesundheitsorganisation hat das Virus als zehnmal tödlicher als die Schweinegrippe H1N1 eingestuft. Die Zahl der neu erfassten Todesfälle in den USA als Krisenherd ist rückläufig: Nach dem Höchstwert von über 2100 Toten an einem Tag, ist die Zahl nun auf unter 2000 gesunken.

« Eine brutale und beängstigende Zeit »

Die amerikanische Schauspielerin und Komikerin Ali Wentworth (55, «Jerry Maguire», «In Living Color») hat nach 16 Tagen Isolierung ihre Covid-19-Erkrankung überstanden. «Es war eine brutale und beängstigende Zeit», schrieb die zweifache Mutter am Montag auf Instagram. Aber sie zähle sich zu den Glücklichen. Menschen würden sterben, an Hunger leiden und Angst haben, schrieb Wentworth.

Ihr Ehemann, Nachrichtenmoderator George Stephanopoulos (59), gab am selben Tag bekannt, dass er positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden sei, aber keine Symptome zeige. «Ich fühle mich großartig», sagte Stephanopoulos in der Sendung «Good Morning America». Er habe weder Fieber, Kopfschmerzen, Husten oder Atemnot gehabt.

(L'essentiel)