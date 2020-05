Ursprünglich sollte das Foto nur dazu dienen, einen Artikel über die Rückkehr französischer Kinder in die Schule zu bebildern. In den sozialen Netzwerken löste es aber eine große Welle an Emotionen aus. Das Bild wurde am Dienstag in Tourcoing, im Norden Frankreichs, von einem Journalisten aufgenommen. Es zeigt einen Pausenhof, auf den mit Kreide Quadrate gemalt wurden. Innerhalb jeder der Markierungen befindet sich ein Kind, das sich seinen Klassenkameraden zum Spielen nicht nähern darf.

Das Foto stammt von Lionel Top. Der Journalist sagt: «Die Kinder spielen, springen und lachen zusammen. Aber sie verlassen die Quadrate nicht. Ich denke nicht, dass sie es als Strafe angesehen haben.»

In der sozialen Netzwerken löste das Bild eine Mischung aus Erstaunen, Traurigkeit, Ohnmacht und Wut aus. «Ich habe noch nie so ein trauriges Bild gesehen», lautet ein Kommentar, der sehr viele Likes gesammelt hat. Ein anderer Nutzer schreibt: «Es ist schrecklich, dass man so etwas mit den Kindern macht. Einfach unmenschlich». Viele sind auch der Meinung, dass es in die Geschichtsbücher eingehen wird.

«Wenn die Szene schon Menschen traurig macht, die überhaupt nichts damit zu tun haben, dann stellen Sie sich vor, was sie in den Lehrern ausgelöst haben muss», sagt Lionel Top. Eine Empfehlung, bei Platzmangel solche Quadrate auf den Pausenhof zu malen, hat das französische Bildungsministerium nicht erlassen.

