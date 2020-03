Nur noch 7 Grenzübergänge nach Deutschland

Das Wichtigste in Kürze:

• Am 29. Februar wurde in Luxemburg der erste Coronavirus-Fall bestätigt. Inzwischen sind insgesamt 203 Personen positiv getestet worden, zwei Menschen haben die Krankheit nicht überlebt.

• In mehreren Stufen hat die Regierung Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

• Das öffentliche Leben kommt langsam zum Erliegen, die Wirtschaftet leidet.

Newsticker:

Donnerstag, 19. März 2020

19.30 Uhr – Deutsch-luxemburgische Grenze

Die Bundesregierung schließt ab Freitag, 20. März, mehrere Grenzübergänge. Dies betrifft Luxemburg, Frankreich, Österreich, Dänemark und die Schweiz.

An Luxemburgs Grenze bleiben diese Übergänge offen:

•A 64 (Mesenich)

•B 419 Wellen

•B 419 Wincheringen

•B 418 Wasserbilligerbrück

•B 257 (E29) Echternachbrück

•B 407 / B 419 Perl-Schengen / Perl Apach (Kreisverkehr Dreiländereck)

•A 8 (Perl-Schengen)



Die Liste finden Sie hier.

11.57 Uhr – Dringende Sitzung

Die Chamber hat für Samstag eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Um 14 Uhr sind die Abgeordneten geladen um über eine Verlängerung des «état de crise» zu beraten. Dieser kann längstens auf drei Monate ausgedehnt werden. Das schreibt die Luxemburger Verfassung so vor.

Einer solchen Verlängerung muss das Parlament mit einer Zweidrittel-Mehrheit zustimmen, also 40 von 60 Abgeordneten müssen mit «Ja» stimmen. Die Krisen-Maßnahmen enden automatisch mit dem Ende des Notstandes. Das Parlament überwacht währenddessen ob er aufrechterhalten werden muss oder vorzeitig beendet werden kann.

9 Uhr – Zwei weitere Corona-Opfer in Luxemburg

Das Großherzogtum hat den Tod von zwei weiteren Coronavirus-Patienten zu beklagen. Damit sind vier Menschen in Luxemburg an den Folgen des Virus gestorben.

Mittlerweile sind 335 Menschen in Luxemburg mit dem Coronavirus infiziert, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstagmorgen mitteilt. Das sind 132 mehr als noch am Mittwoch.

14 Personen werden derzeit wegen der Lungenkrankheit Covid-19 im Krankenhaus behandelt, vier Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand.

Mittwoch, 18. März 2020

17.40 Uhr – Schulen bis zum 19. April geschlossen

Die Schulen des Landes sollen noch bis zum 19. April geschlossen bleiben. Das teilte das Bildungsministerium mit.

Folgen hat das zum einen für das Première-Examen: Die Regierung hat beschlossen, nur den Lernstoff abzufragen, der tatsächlich vermittelt worden ist. Das teilte Bildungsminister Claude Meisch den Schülern per Videobotschaft mit. Am Zeitpunkt des Examens soll sich bis auf Weiteres nichts ändern.

Die Epreuves standardisées in der Grundschule haben bereits begonnen und werden nach den Osterferien fortgesetzt.

Sollten die Schulen nach den Osterferien geschlossen bleiben, würden die Tests ausfallen. Die Orientierung findet laut Meisch auf Basis der «Bilans» statt. Die Orientierung soll fristgerecht abgeschlossen werden.

11.45 Uhr – Schließung mehrerer POST-Filialen

POST Luxemburg hat ab diesem Mittwoch die Öffnungszeiten seiner Verkaufsstellen angepasst, und einige POST-Filialen vorübergehend geschlossen (Belair, Limpertsberg, Esch-Nord, Esch-Lallingen, Kayl, Clemency, Kirchberg, Ulflingen und Bereldingen).

Folgende Telekom-Geschäfte sind vorübergehend geschlossen: Differdingen, Kirchberg und Cloche d'Or.

POST erinnert daran, dass viele Dienste online oder per Fernzugriff verfügbar sind. Einzelheiten unter www.post.lu.

10.45 Uhr – Müllentsorgung in der Hauptstadt

«Die Entsorgung von Hausmüll, biologisch abbaubarem Abfall, Glas und Altpapier bleibt bis auf weiteres garantiert», teilte die Stadt Luxemburg am Mittwoch mit. Die Container an den 65 öffentlichen Sammelstellen bleiben auch für «wiederverwertbare Materialien wie Papier/Karton, Glas, Altkleider und Batterien» zugänglich.

Lediglich die für diese Woche geplanten mobilen Sammelaktionen für die SuperDrecksKëscht werden abgesagt. Das Recyclingzentrum an der Route d'Arlon bleibt ebenfalls «bis auf weiteres» geschlossen.

10.30 Uhr – Fast-Food-Restaurants schließen

Das Unternehmen Burger Brands, welches in Luxemburg und Belgien die Ketten Quick und Burger King verwaltet, hat die Schließung aller Filialen zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden angekündigt. Bis auf weiteres bleiben alle Restaurants geschlossen, auch Drive-In-Verkäufe werden nicht mehr angeboten.

9.00 Uhr – Zweiter Todesfall, 63 neue Infektionen

Die Person in kritischem Zustand ist an den Folgen des Coronavirus verstorben. Die Zahl der Infizierten im Großherzogtum steigt auf 203. Das hat das Gesundheitsministerium am Mittwochmorgen mitgeteilt. Das sind 63 mehr als noch am Dienstag.

Damit hat Luxemburg zwei Todesfälle zu beklagen.

Dienstag, 17. März 2020

22.14 Uhr – Grenzgänger aus Belgien

Nachdem Belgien eine dreiwöchige Ausgangssperre beschlossen hat, gibt Luxemburg ein Formular für Grenzgänger heraus, um ihnen die Einreise ins Großherzogtum zu erleichtern. Das Formular finden Sie hier.

18.40 Uhr – Police Grand-Ducale kontrolliert ab sofort

Die Luxemburger Polizei führt seit Dienstag im ganzen Land Kontrollen durch, «um sicherzustellen, dass die von der Regierung getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus eingehalten werden.» Die Kontrollen werden in den kommenden Tagen fortgesetzt.

Das sind die Maßnahmen

Die Regierung hat erlassen, dass der Verkehr auf öffentlichen Straßen streng auf die folgenden Aktivitäten beschränkt ist:

• Der Gang zum Arzt, wenn unbedingt notwendig

• Einkaufen von Lebensmitteln, Arzneimitteln und Grundbedarfsgütern

• Der Weg zur Arbeit, wenn Telearbeit nicht möglich ist

• Hilfe und Pflege für ältere und bedürftige Personen

• Notfallsituationen

• Es ist erlaubt, ins Freie zu gehen, wenn soziale Kontakte vermieden werden

• Alle Erholungsgebiete sind bis auf Weiteres geschlossen

17.45 Uhr – Nordspidol organisiert sich sich neu

Die CHDN-Klinik in Wiltz wird ab Mittwoch keine Notfallpatienten mehr aufnehmen. Außerdem werden die Zuständigkeiten am Centre Hospitalier du Nord (CHdN) aufgrund des Coronavirus neu organisiert. Dies berichtet das Luxemburger Wort. Demnach werden Notfallpatienten ab Mittwoch (18. März) nur noch am Klinikstandort in Ettelbrück aufgenommen. Das Wiltzer Krankenhaus wird die Notaufnahme komplett schließen und bleibt nur noch Patienten vorbehalten, die nicht mit dem Coronavirus infiziert sind.

16.03 Uhr – Plenarsaal ist spärlich besetzt

Zur Debatte zur Corona-Krise sind am Dienstag nur wenige Abgeordnete im Plenarsaal erschienen. Der Grund: Die Parlamentarier lassen zwei Sitze zu ihren Nachbarn frei, um den empfohlenen Sicherheitsabstand einzuhalten. Wer nicht im Plenarsaal Platz genommen hat, verfolgt die Debatte in den Nebenräumen.

14.44 Uhr – Infizierter ist in kritischem Zustand

Sechs mit dem Coronavirus infizierte Personen müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden. «Davon befindet sich eine in kritischem Zustand», sagte Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Dienstagmittag in der Chamber. Krankenhäuser würden derzeit mit Atemschutzmasken beliefert. Nach offiziellen Zahlen sind derzeit 140 Menschen an Covid-19 erkrankt. Eine Person ist bisher gestorben.

11.20 Uhr – Zahl nach oben korrigiert

Die Zahl der bestätigten Infektionen schnellt am Dienstagmorgen nach oben. Laut Regierungsangaben sind um 11.20 Uhr 140 Fälle in Luxemburg bekannt. Nur zwei Stunden zuvor waren 94, am Montagabend 81 Patienten gezählt worden.

9.20 Uhr – 13 neue Infektionen

94 Menschen sind in Luxemburg inzwischen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt das Gesundheitsministerium am Dienstagmorgen mit. Das sind 13 Fälle mehr als noch am Montag.

8 Uhr – Ärzte warnen vor Kollaps im Gesundheitssystem

Ärzte im Großherzogtum setzen einen Notruf ab. Um einen Kollaps der Krankenhäuser zu verhindern, sollen die Menschen dringend zu Hause bleiben. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Montag, 16. März 2020

19.20 Uhr – «Gesondheetskeess»

Luxemburgs Gesundheitskasse schließt zahlreiche Geschäftsstellen für den Publikumsverkehr. Nur jene in Ettelbrück, Hollerich, Esch und Differdingen empfangen weiterhin Bürger – nach Terminvereinbarung. Die CNS bleibt aber weiterhin telefonisch (Tel.: 27571) sowie per E-Mail erreichbar.

19.03 Uhr – Rede des Großherzogs

Großherzog Henri hat sich am Montagabend in einer Videoansprache an das Luxemburger Volk gewandt. In der knapp dreiminütigen Rede appelierte er an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger und beschwor den Zusammenhalt der Menschen.

Mehr dazu: «Wir gehen mit euch durch diese schwere Zeit»

18.30 Uhr – Homeoffice-Einigung

Das Großherzogtum und Belgien setzen die 24-Tage-Regel für Grenzgänger außer Kraft. Das teilt die Luxemburger Regierung am Donnerstagabend mit. Beide Regierungen beurteilen demnach die Lage als einen Fall höherer Gewalt. Heißt konkret: In Luxemburg angestellte Grenzgänger dürfen in diesem Jahr auch mehr als 24 Tage aus dem Homeoffice in Belgien arbeiten, ohne steuerliche Nachteile fürchten zu müssen.

Für Grenzgänger aus Deutschland in Frankreich steht eine solche Einigung noch aus. Premierminister Xavier Bettel (DP) hatte Ende vergangene Woche jedoch erklärt, dass derlei Gespräche geplant seien.

18.10 Uhr – Tram-Taktung

Die Tram in Luxemburg-Stadt fährt ab Dienstag seltener als bislang. Angesichts des nachlassenden Betriebs wird die Taktung auf alle sieben, beziehungsweise alle 15 Minuten in Randzeiten gedrosselt, wie Luxtram am Montagabend mitteilt. Normalerweise startet zu den Hauptzeiten alle fünf Minuten ein Zug.

Hier finden Sie den kompletten Fahrplan.

18.05 Uhr – Heimkehr empfohlen

Personen mit Luxemburger Wohnsitz, die sich derzeit im Ausland befinden, sollen dringend die Möglichkeiten einer Heimkehr überprüfen, erklärt das Außenministerium am frühen Montagabend. Da immer mehr Staaten schärfere Ein- und Ausreisebestimmungen beschließen, nehme die Zahl der Verbindungen gen Heimat ab. «Unter den gegebenen Umständen ist eine Rückkehr kurzfristig nicht mehr möglich», heißt es in der Mitteilung.

13 Uhr – Chamber streicht Sitzung

Das Luxemburger Parlament fährt seine Aktivitäten auf Krisenmodus herunter. In dieser Woche wird nur eine von zwei geplanten Debatten stattfinden, Priorität wird die Gesetzgebung rund um die Corona-Krise haben. So soll etwa die Beihilferegelung für kleine und mittlere Unternehmen behandelt werden. «Das Parlament bleibt aber handlungsfähig», teilte das Haus am Montagmittag mit.

13 Uhr – Technische Kontrolle

Die Kfz-Prüfstellen des Landes fahren ihre Aktivitäten herunter, technische Kontrollen werden vorerst nur noch in dringenden Fällen vorgenommen. So sollen bis mindestens zum 31. März nur jene Fahrzeuge geprüft werden, deren Zulassung innerhalb von zwei Wochen erlischt.

11.10 Uhr – 81 Fälle in Luxemburg

Es gibt derzeit 81 bestätigte Fälle des Coronavirus im Großherzogtum. Dies teilte Paulette Lenert (LSAP) am Montagmorgen während der Pressekonferenz des Gesundheitsministeriums mit. Diese war am Sonntagabend angekündigt worden, um detaillierter auf die neuen Maßnahmen der Regierung einzugehen.

Die wichtigsten Aussagen und Informationen aus dieser Pressekonferenz finden Sie in diesem Artikel.

10.30 Uhr – Auslandsreisen

Das Außenministerium rät von allen nicht unbedingt notwendigen Auslandsreisen ab. In einer am Montagmorgen veröffentlichten Pressemitteilung heißt es außerdem, dass sich derzeit im Ausland befindliche Luxemburger, «an ihr Reisebüro, ihren Reiseveranstalter oder ihre Fluggesellschaft wenden sollten».

8.50 Uhr – Telemedizin

Ärzte in Luxemburg können ab sofort Patientengespräche auch dann abrechnen, wenn diese telefonisch oder per Videoanruf erfolgt sind. Das teilte die Regierung am Montag mit. Über diesen Weg sollen beispielsweise Krankschreibungen oder Rezepte ausgestellt werden können, um so die Praxen zu entlasten. Ob eine Telekonsultation ausreiche, liege im Ermessen der Mediziner.

8.35 Uhr – Kaum Berufsverkehr

Ungewohntes Bild auf Luxemburgs Straßen: Am Montagmorgen herrschte überall freie Fahrt, wie die Kameras der CITA zeigen. Offensichtlich haben viele Luxemburger Arbeitnehmer wegen der am Sonntagabend verkündeten strengen Maßnahmen den Weg zur Arbeit nicht angetreten.

1.50 Uhr – Grenzgänger-Bescheinigung

Luxemburgs Regierung stellt Grenzgängern, die in Deutschland leben und im Großherzogtum arbeiten, eine Bescheinigung zur Verfügung, die den Grenzübertritt erleichtern soll. Das Formular kann hier heruntergeladen werden und muss vom Arbeitgeber ausgefüllt werden.

Deutschland hatte am Sonntagabend angekündigt, ab Montagmorgen, 8 Uhr, die Grenzen zu einigen Nachbarstaaten – darunter Luxemburg – zu schließen. Berufspendler sind von dieser Entscheidung jedoch ausgenommen.

Mehr Informationen dazu finden Sie in diesem Artikel.

Sonntag, 15. März 2020

19.35 Uhr – Neue Fallzahlen

Seit Sonntagmorgen hat sich die Zahl der bestätigten Infektionsfälle in Luxemburg um 18 auf 77 erhöht, wie das Gesundheitsministerium am Abend mitteilt.

18.20 Uhr – Neue Maßnahmen

Luxemburgs Regierung schränkt das öffentliche Leben weiter maßgeblich ein. Unter anderem bleiben ab Dienstag Geschäfte, Restaurants, Bars, Museen und andere Versammlungsorte bis auf weiteres geschlossen. Nur Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Apotheken, Tankstellen und Banken bleiben geöffnet. Die Bürger seien angehalten, zu Hause zu bleiben, erklären Premierminister Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Sonntagabend der Öffentlichkeit mit.

Alle in der Pressekonferenz verkündeten Maßnahmen finden Sie in diesem Artikel.

17.16 Uhr – Gastronomen schließen freiwillig

Einige Bars und Restaurants im Großherzogtum kündigen am Sonntagnachmittag ihre freiwillige Schließung an; so zum Beispiel das Urban in Belval und das Konrad.

In diesen Minuten tagt erneut der Regierungsrat in einer Krisensitzung, gegen 18 Uhr wird Xavier Bettel (DP) wieder vor die Kameras treten. Es wird davon ausgegangen, dass der Premierminister entsprechende, noch schärfere Maßnahmen verkünden wird, die beispielsweise in Frankreich, Belgien und dem Saarland schon gelten.

14.28 Uhr – Uni betroffen

Das Coronavirus ist an der Luxemburger Universität angekommen. Die Uni bestätigte am Sonntagnachmittag, dass ein Student positiv auf die Lungenkrankheit Covid-19 getestet wurde. Alle Mitarbeiter werden gebeten, ab Montag im Homeoffice zu arbeiten.

12.10 Uhr – Regierung informiert am frühen Abend

Premierminister Xavier Bettel hat für diesen Sonntag, den 15. März 2020, um 15 Uhr einen außerordentlichen Regierungsrat einberufen, der sich mit Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus befasst.

Anschließend wird er um 18 Uhr eine Erklärung vor der Presse abgeben. Gesundheitsministerin Paulette Lenert wird dann um 18.30 Uhr eine Pressekonferenz abhalten.

Zunächst war die Pressekonfrenz für 17 Uhr angekündigt worden.

10.35 Uhr — Grevenmacher schließt Verwaltung

Die Gemeindeverwaltung von Grevenmacher bleibt bis auf weiteres geschlossen. Das teilt der Schöffenrat am Sonntag mit. Für administrative oder technische Notfälle wird eine eingeschränkte Permanenz gewährleistet. Die Bevölkerung wird gebeten, sich nur in Notfällen telefonisch unter der Nummer 750311-1 zu melden. Bescheinigungen stellt die Gemeinde in elektronischer Form aus (E-Mail: info@grevenmacher.lu).

8.51 Uhr – Finanzverwaltung reduziert Empfang

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus empfängt die Finanzverwaltung fortan nur noch Bürger nach vorheriger Anmeldung. Vorab sollen sich die Bürger im Internet informieren, ob ein Besuch auf dem Amt tatsächlich notwendig ist.

Gleiches gilt für die Zollverwaltung, das Katasteramt und das Meldeamt.

8 Uhr – Acht neue Fälle in Luxemburg

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Luxemburg ist von 51 auf 59 gestiegen. Das teilt das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Damit wurden von Samstag auf Sonntag acht weitere Personen positiv auf die neuartige Lungenkrankheit Covid-19 getestet. Einen weiteren Todesfall gibt es nicht. Die 94 Jahre alte Person, die am Freitag an den Folgen der Erkrankung verstorben war, bleibt das einzige Opfer.

Samstag, 14. März 2020

13.21 Uhr – 51 Infizierte

13 Personen sind am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt das Gesundheitsministerium mit. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf 51 Personen.

10.29 Uhr –Kinos schließen

Kinepolis teilt mit, dass seine drei Kinos in Luxemburg bis zum 31. März geschlossen bleiben.

INFORMATION

In light of recent developments, Kinepolis has decided to close its three Luxembourg complexes from Saturday March 14 until March 31 included.

In light of recent developments, Kinepolis has decided to close its three Luxembourg complexes from Saturday March 14 until March 31 included.

9.55 Uhr – CHEM beschließt Maßnahmen

Wie das Escher Centre Hospitalier Emile Mayrisch mitteilt, dürfen Patienten aufgrund der Verbreitung des Virus ab sofort nur noch einen Besucher pro Tag empfangen. Diese müssen zuvor von den Patienten benannt werden. Die Besucher können das CHEM nur noch über den Haupteingang erreichen, müssen sich ausweisen können und einem Gesundheitstest unterziehen.

Um auf den Zustrom von Patienten vorbereitet zu sein, wird das Krankenhaus ab Dienstag (17. März) seine Tätigkeit einschränken: Alle nicht dringenden ambulanten (tagesklinischen) Termine werden verschoben. Jeder Patient wird einzeln vom CHEM über eine Verschiebung informiert.

Um den Kontakt zwischen Patienten in den Wartezimmern zu minimieren, wurden darüber hinaus Vorkehrungen getroffen, um den Raum zwischen den Menschen zu vergrößern. Die Krankenhaus-Cafeterien in Esch/Alzette und Niederkorn sind für die Öffentlichkeit vorläufig geschlossen.

Freitag, 13. März 2020

21.24 Uhr – Zwölf neue Infektionen

Im Großherzogtum sind zwölf weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt das Gesundheitsministerium am Freitagabend mit. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf 38 Personen.

18.32 Uhr – Erstes Todesopfer

Das Coronavirus hat in Luxemburg sein erstes Opfer gefordert. Das teilt Paulette Lenert (LSAP) auf einer Pressekonferenz am Abend mit.

Lesen Sie hier den ganzen Artikel.

18.15 Uhr – Düdelingen sorgt vor

Die Gemeinde Düdelingen bittet ihre Bürger, «nur wenn es absolut notwendig ist» das Rathaus aufzusuchen. Einige öffentliche Gebäude, darunter die Bibliothek, das Kulturzentrum und die Musikschule, bleiben ab Samstag mindestens bis einschließlich 29. März geschlossen.

18.09 Uhr – Verhaltensregeln im ÖPNV

Angesichts der Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Corona-Virus hat das Ministerium für Mobilität die damit verbundenen Änderungen des Öffentlichen Personennahverkehrs mitgeteilt. Dies beinhaltet auch Verhaltensregeln zum Schutz der Gesundheit aller Fahrgäste und Fahrer.

Alle Infos dazu finden Sie hier.

17.35 Uhr – Soforthilfen der Handelskammer

Die luxemburgische Handelskammer («Chambre de Commerce», CDC) beschloss vor dem Hintergrund «einer außergewöhnlichen, ernsten Situation» zu handeln. CDC-Präsident Luc Frieden kündigte am Freitag zwei Maßnahmen an, mit dem besonders der Handel sowie das Hotel- und Gastgewerbe unterstützt werden sollen. Beide Branchen würden besonders unter den Einschränkungen des täglichen Lebens leiden und könnten Liquiditätsprobleme bekommen.

Den ganzen Artikel, finden Sie hier.

16.33 Uhr – Luxemburg-Stadt ergreift Maßnahmen

Die Stadt Luxemburg teilte am Freitagnachmittag ergänzende Maßnahmen zu denen der Regierung mit, um die Gesundheit von Bewohnern, Besuchern sowie Mitarbeitern bestmöglich zu gewährleisten. Bürgermeisterin Lydie Polfer sprach im Gemeinderatssaal.

Einen Überblick und weitere Infos finden Sie in unserem Artikel.

12.30 Uhr – Deutsche Polizei kontrolliert an Luxemburger Grenze

Aufgrund der aktuellen Verbreitung des Coronavirus kontrolliert die Bundespolizei Trier seit Donnerstagabend verstärkt die Grenzübergänge zu Luxemburg. Das berichtet der Trierische Volksfreund. Die stichprobenartigen Kontrollen finden aufgrund von illegaler Migration statt. Allerdings stelle die Polizei auch Fragen zum Gesundheitszustand der Autofahrer.

Besonders im Fokus stehe die Herkunft der Reisenden. «Es gibt Einreisende, die aus dem Grand-Est über Luxemburg nach Deutschland kommen», erklärt die Bundespolizei gegenüber dem Blatt. Das Gebiet Grand Est wurde als Risikogebiet eingestuft. Bei Verdacht auf eine Infektion mit dem neuartigen Virus gebe die Polizei eine Meldung an das Gesundheitsamt heraus.

12.27 Uhr – Luxembourg Science Center schließt

Das Luxembourg Science Center schließt wegen COVID-19 bis zum 27. März.

12.09 Uhr – Rockhal schließt

Die beliebte Konzertlocation in Belval schließt wegen des Coronavirus die Türen bis zum 31. März.

Alle Infos zu den Konzerten, die in den nächsten zwei Wochen stattgefunden hätten, finden Musikfans auf der Homepage.

Auch das Atelier in Luxemburg-Stadt hat diverse Shows abgesagt, aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht offiziell geschlossen.

11.04 Uhr – Gottesdienste abgesagt

Alle katholische Gottesdienste im Land sind vom Erzbischöflichen Ordinariat ab Samstag, 14. März, abgesagt. Die Messen werden frühestens wieder am 4. April aufgenommen.

Auch sämtliche «katechetischen Aktivitäten für Kinder und Jugendliche sowie alle Veranstaltungen mit Risikogruppen in den Pfarreien» werden bis einschließlich 3. April ausgesetzt.

9.04 Uhr – «DKV Urban Trail» fällt aus

Wie die meisten der in Luxemburg geplanten Veranstaltungen ist auch der «DKV Urban Trail», der für den 26. April geplant war, abgesagt. Das teilen die Organisatoren am Freitagmorgen mit. Nun würden «alle bereits angemeldeten Teilnehmer rasch kontaktiert, um sie so schnell wie möglich zu entschädigen.» Am Donnerstagabend hatte Premierminister Xavier Bettel unter anderem ein Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen in geschlossenen Räumen und 500 Personen im Freien angekündigt.

Donnerstag, 12. März 2020

21.25 Uhr – Minister in Quarantäne

Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) hat sich am Donnerstag in Selbstquarantäne begeben, wie er auf Facebook mitteilt. Er habe am Montag Kontakt mit einer Person gehabt, die zwischenzeitlich positiv getestet wurde. Er habe sich deswegen nun isoliert, auch wenn er sich nicht krank fühle. Er arbeite von zu Hause und habe an der Krisensitzung des Regierungsrates deshalb nur per Videoschalte teilgenommen.

20.30 Uhr – Neue Maßnahmen

Luxemburgs Regierung hat am Donnerstagabend weitreichende Maßnahmen beschlossen, die Premierminister Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit mitteilten. Die wichtigsten Punkte:

• Zahl der Infektionen ist allein seit Donnerstagmorgen von 19 auf 26 angestiegen. Eine 94-jährige Person befindet sich in kritischem Zustand. Insgesamt 400 Personen wurden getestet.



• Die dramatische Entwicklung der letzten 24 Stunden verlange nach schärferen Maßnahmen, erklärte Bettel.



• Sämtliche Bildungseinrichtungen sowie Kindergärten und Tagesstätten werden ab Montag für mindestens zwei Wochen geschlossen.



• Schüler sollen weiterhin Hausaufgaben erledigen, die Kommunikation mit Lehrern per E-Mail erfolgen.



• Bildungsminister Claude Meisch (DP) wird in einer gesonderten Pressekonferenz am Freitagmorgen Details dazu bekanntgeben.



• Firmen und Behörden sollen ihre Mitarbeiter möglichst im Home Office arbeiten lassen.



• Großeltern und geschwächte Personen sollen nicht auf die Kinder aufpassen. «Das wäre der größte Fehler», so Bettel.

• Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 100 Besuchern sowie Außen-Veranstaltungen mit mehr als 500 Gästen werden untersagt. Dies gilt auch für Schwimmbäder, Restaurants und Kinos.



• Personen über 65 und bereits kranke Menschen sollen geplante Reisen absagen, Veranstaltungen mit vielen Besuchern und den öffentlichen Transport meiden.



• Besuche in Krankenhäusern und Altenheimen werden untersagt, um kranke und alte Menschen nicht zu gefährden.



• Öffentlicher Personennahverkehr soll verstärkt werden, um überfüllte Busse zu vermeiden.



• Luxemburg wird die Grenzen nicht schließen. «Wenn wir die Grenzen schließen, können wir auch die Krankenhäuser schließen», so Bettel.



• Die Krisen-Hotline wurde innerhalb der letzten 24 Stunden so oft angerufen wie noch nie. Sie sei überlastet, erklärt Gesundheitsministerin Paulette Lenert und bittet darum, diese nur in Ernstfällen anzurufen.



• Personen mit Verdacht auf eine Infektion (Fieber, Husten) sollen sich in sebstständig in Hausquarantäne begeben. Bei mildem Krankheitsverlauf sei kein Test notwendig.



• Personen, die mit einem Infiziertem in engem Kontakt standen, sollen sich in 14-tägige Selbstisolation begeben.

19.12 Uhr – Armeemusiker helfen an der Hotline

Die Mitglieder des Militärmusikkorps sollen das Personal des Gesundheitsministeriums an der Corona-Hotline unterstützen. Wie das Verteidigungsministerium mitteilt, wurden die Militärmusiker vorerst bis zum Ende des Monats abgestellt.

18.48 Uhr – Verweigerter Test nachgeholt

Vor einigen Tagen haben wir Ihnen die Geschichte von Cheryll vorgestellt, der ein Coronavirus-Test von den Gesundheitsbehörden verweigert worden war. Nach diesem Artikel durfte sie endlich den Test machen. Die Ergebnisse hat sie am Donnerstag erhalten: Negativ, Cheryll hat das Coronavirus nicht.

18.40 Uhr – Pressekonferenz

Am Donnerstagabend hat der Regierungsrat weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschlossen. Premier Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) verkündeten diese im Anschluss in einer Pressekonferenz.

16 Uhr – Europaschulen schließen

Die beiden Europaschulen im Mamer und Kirchberg sowie die dazugehörigen Einrichtungen für Kleinkinder machen zwei Wochen lang dicht. Dies hat der Elternsprecherrat am Donnerstagmittag in einer E-Mail den betroffenen Eltern mitgeteilt. Demnach bleiben die Einrichtungen vom 16. bis zum 29. März geschlossen.

14.35 Uhr – Staatliche Kredite für Unternehmen

Die Regierung will kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die wegen des Coronavirus in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, mit Krediten aushelfen. Zu diesem Zweck hat sie bei der Europäischen Kommission die «Gewährung von Pauschalbeihilfen an KMU von bis zu 500.000 EUR» beantragt. Der Antrag bei der EU ist notwendig, da diese Maßnahme gegen bestimmte Regeln des freien Wettbewerbs verstößt.

14.20 Uhr – Handball-Ligen pausieren

Nun hat auch der luxemburgische Handballverband angekündigt, dass am Wochenende keine Spiele stattfinden. Alle Meisterschaften legen eine Pause ein. Der Verband werde – falls notwendig – weitere Maßnahmen ergreifen, heißt es in der Mitteilung von Donnerstag.

13.20 Uhr – Kein Fußball mehr

Der luxemburgische Fußballverband FLF hat bis auf Weiteres alle Fußballspiele abgesagt. Davon betroffen sind sämtliche Ligen, inklusive der Futsal-Meisterschaft.

12 Uhr – Krisensitzung

Premierminister Xavier Bettel (DP) hat eine außerordentliche Sitzung des Regierungsrates für Donnerstagabend, 18 Uhr, angekündigt und will im Anschluss vor die Kameras treten.

Angesichts des sprunghaften Anstiegs der Infizierten-Zahlen innerhalb von 24 Stunden ist davon auszugehen, dass weitreichende Maßnahmen beschlossen werden.

10.40 Uhr – Zwölf neue Fälle

Zwölf weitere Menschen wurden in Luxemburg positiv auf das Coronavirus getestet, teilt das Gesundheitsministerium am Donnerstagmorgen mit. Zwei der Neupatienten haben sich demnach in Luxemburg angesteckt – ein Novum. In allen bisherigen Fällen in Luxemburg, hatten sich die Personen im Ausland infiziert.

Besonders kritisch: Eine Neuinfektion wurde im Bereich der Hôpitaux Robert Schuman in Kirchberg festgestellt. In der Folge gelten fpür die Klinik ab sofort strengere Regeln. So werden die Zugänge verstärkt kontrolliert, Patientenbesuche werden limitiert.

10 Uhr – Umfrage

Sechs von zehn Menschen in Luxemburg sorgen sich wegen der Ausbreitung Coronavirus, teilt TNS Ilres am Donnerstagmorgen mit. Die Meinungsforscher hatten am 10. und 11. März insgesamt 986 Personen zu dem Thema befragt. Mehr Ergebnisse der Studie lesen Sie in unserem Artikel.

7 Uhr – Arbeitnehmer aus Frankreich

Das Luxemburger Unternehmen Ceratizit hat seine in Ostfrankreich lebenden Grenzgänger gebeten, am Donnerstag und Freitag nicht zur Arbeit zu kommen – die Hälfte der 1300 Mitarbeiter. Die Maßnahme betrifft «mindestens die Hälfte der Belegschaft», wie ein Sprecher gegenüber L'essentiel bestätigt.

Mehr Informationen erfahren Sie in diesem Artikel.

Mittwoch, 11. März 2020

16.45 Uhr – Wasserbillig

Auch die Kavalkade in Wasserbillig fällt aus. Das hat der Schöffenrat von Mertert gemeinsam mit dem Verein Bratzelgecken entschieden. Neben der Kavalkade sind auch alle übrigen für den 21. März geplanten Veranstaltungen abgesagt.

16.15 Uhr – Krisen-Managment

Luxemburgs Regierung hat am Mittwochnachmittag ihren Krisenplan angesichts der Ausbreitung des Coronavirus präsentiert. Premier Xavier Bettel (DP), Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP), Wirtschaftsminster Franz Fayot (LSAP) und Mittelstandsminister Lex Delles (DP) kündigten in der über einstündigen Pressekonferenz weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus an. Die wichtigsten Punkte:

• Die Zahl der bestätigten Infektionen hat sich seit Dienstag nicht erhöht.

• Unter den sieben Patienten gibt es keinen schlimmen Fall.

• Täglich werden Dutzende Tests durchgeführt.

• Krisengebeutelte Firmen sollen staatliche Unterstützung erhalten. (Artikel)

• Mit strengeren Maßnahmen wie etwa Schulschließungen ist zu rechnen.

• Eltern von Kindern in Heimquarantäne können «Urlaub aus familiären Gründen» nehmen.

• Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern müssen abgesagt werden. Bislang hatten die Behörden dies nur empfohlen.

• Bevölkerung soll sich streng an Hygieneregeln halten.

• Ärzte sollen bald per Videochat konsultiert werden können.

Einen ausführlichen Bericht zur Pressekonferenz finden Sie hier.

15.15 Uhr – Pressekonferenz

Premier Xavier Bettel sowie weitere Minister sind um 15 Uhr vor die Presse getreten, um die Ergebnisse der Sitzung des Regierungsrates zu präsentieren.

Bettel erklärt eingangs, dass die Situation sehr ernst sei, aber kein Grund zur Panik bestehe. Es müsse nun alles dafür getan werden, das Coronavirus einzudämmen. Hier sei auch der Bürger in der Pflicht, etwa bei der Einhaltung der Hygiene-Regeln.

«Gehen Sie beim Verdacht bitte nicht zum Arzt!», appelliert der Regierungschef an die Vernunft der Menschen. Es sei fahrlässig, wenn sich potenziell Infizierte in ein Wartezimmer mit ohnehin schon kranken und geschwächten Menschen setzen und im schlimmsten Fall diese und das Praxis-Personal anstecken. Stattdessen solle man sich bei den Behörden melden, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

14.20 Uhr – Emaischen abgesagt

Das Pfeifen der Tonvögel wird die Straßen von Nospelt in diesem Jahr nicht erfüllen. Die traditionelle «Emaischen» an Ostermontag wird dieses Jahr nicht stattfinden. Das hat Gemeinde entschieden, teilen die Organisatoren am Mittwochmittag via Facebook mit.

10.40 Uhr – Streichung aller Italien-Flüge

Luxemburgs größte Airline kappt alle Verbindungen nach Italien. Ab dem 15. März und bis mindestens zum 3. April wird der Stiefel vom Findel aus nicht mehr per Direktflug erreichbar sein, wie Luxair am Mittwoch via Twitter mitteilt. Bereits gebuchte Flüge würden automatisch zurückerstattet. Die Airline hat Verbindungen nach Mailand, Venedig, Rom, und Florenz im Programm. Bereits am Dienstag hatte Ryanair sämtliche Flüge von und nach Italien gestrichen, auch jene ab Findel. Luxair hatte zunächst nur die Zahl der Flüge verringert.

Coronavirus Covid-19

All flights to Milan, Venice, Roma and Florence are cancelled until 03/04/20 included. Last flights to Milan on 12 & 13/03/20, to Rome on 12 & 15/03/20. Cancelled flights will be refunded automatically.

9.54 Uhr – Basketball-Pokalfinals

Nachdem der Luxemburger Basketballverband der Empfehlung des Gesundheitsministeriums gefolgt ist und die Pokalendspiele Mitte März aufgrund der Verbreitung des Coronavirus absagte, wurden die Begegnungen der Herren- und Damenmannschaften nun für den 16. Mai neu angesetzt.

7 Uhr – Bank in Luxemburg

Fieber messen, Mitarbeiter isolieren, Urlaube streichen – ein Angestellter einer chinesischen Bank im Großherzogtum berichtet gegenüber L'essentiel von den restriktiven Maßnahmen seines Arbeitgebers.

Den Artikel finden Sie hier.

Dienstag, 10. März 2020

19.35 Uhr – Zwei weitere Fälle

In Luxemburg sind zwei weitere Personen positiv getestet worden. Ein Infzierter sei aus den USA zurückgekehrt, der zweite aus der Schweiz, teilt das Gesundheitsministerium am Dienstagabend mit. «Gegenwärtig unterscheidet sich der Verlauf des Virus von dem der Nachbarländer. Denn bisher sind alle in Luxemburg diagnostizierten Personen im Ausland infiziert worden», heißt es in dem Communiqué weiter.

#COVID19 au Luxembourg: 6e et 7e cas. La sixième personne a séjourné aux Etats-Unis et la septième revient de Suisse.

18.55 Uhr – Quarantäne

Die Zahl der Personen, die im Großherzogtum unter Quarantäne stehen, ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Dienstag von 69 auf 76 gestiegen.

15.40 Uhr – Flughafen Luxemburg

Luxemburgs größte Airline streicht zahlreiche Flüge. Die Verbindung zwischen Findel und Venedig etwa wird mindestens bis zum 2. April komplett ausgesetzt, andere italienische Städte werden seltener angeflogen. Dies bestätigt ein Luxair-Sprecher am Nachmittag gegenüber L'essentiel.

Europas größter Billigflieger Ryanair streicht indes sämtliche Flüge von und nach Italien – somit auch die Verbindungen von Luxemburg aus.

Alle Infos finden Sie hier.

12.30 Uhr – Details zu Infiziertem

Bei dem Grenzgänger aus Frankreich, der positiv auf Covid-19 getestet wurde, handelt es sich um einen Mitarbeiter der Clinique Dr. Bohler auf dem Kirchberg. Das berichtet das Luxemburger Wort unter Berufung auf die Klinik am Dienstag.

Der Mitarbeiter, der Verbindungen nach Norditalien habe, sei derzeit zu Hause isoliert und in einem guten gesundheitlichen Zustand. Das Gesundheitsministerium hatte den positiven Test am Montag bekanntgegeben.

12.10 Uhr – Jobmesse verschoben

Die 10. Ausgabe der «Moovijob-Tour» wird nicht wie geplant am 27. März stattfinden. «In Anbetracht der aktuellen Situation und der damit verbundenen Risiken haben wir beschlossen, die Veranstaltung zu verschieben», erklärt Direktor Yannick Frank gegenüber L'essentiel. Die Jobmesse, für die sich 166 Luxemburger Unternehmen angemeldet haben, soll stattdessen am 12. Juni auf dem Messegelände in Kirchberg veranstaltet werden.

12.05 Uhr – Remich sagt Kavalkade ab

Die Remicher Feierlichkeiten zu Karneval fallen in diesem Jahr aus, wie der Schöffenrat am Dienstagmittag mitteilt. Man habe die Entscheidung in Absprache mit den Organisatoren der Kavalkade und der «Réimicher Musék» gefällt. Die Fastnachts-Festivitäten waren vom 20. bis zum 22. März geplant.

7.19 Uhr – Corona-Test abgelehnt

Nach ihrem Italien-Urlaub hat Leserin Cheryll Fieber und Husten. Sicherheitshalber will sie sich in Luxemburg auf das Coronavirus testen lassen. Ohne Erfolg. L'essentiel hat sie ihren Fall geschildert.

Montag, 9. März 2020

21.10 Uhr – Basketball-Pokalfinals

Die Finals um den Luxemburger Basketball-Pokal werden nicht wie geplant am kommenden Wochenende in der Coque ausgetragen. Das teilt die FLBB am Montagabend auf ihrer Website mit. Man folge damit der Empfehlung der Regierung, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern wegen des Coronavirus abzusagen. «Ein Austragen der Spiele ohne Zuschauerbeteiligung ist für die FLBB keine Option», heißt es weiter. Die Spiele sollen zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison nachgeholt werden.

Mehr Informationen zur Verlegung finden Sie in diesem Artikel.

19.25 Uhr – Event-Absagen empfohlen

Luxemburgs Gesundheitsbehörde empfiehlt ab sofort, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen abzusagen. Das teilt die Regierung am Montagabend mit. «Es ist notwendig, um die Ausbreitung des Virus auf unserem Territorium einzudämmen», heißt es in dem Communiqué.

Bislang hatten Politik und zuständige Behörden eine Genaralabsage für Großveranstaltungen in Luxemburg abgelehnt und stets betont, dass «von Fall zu Fall entschieden wird».

Mehr Informationen zur neuen Richtlinien erfahren Sie in diesem Artikel.

19.20 Uhr – Grenzgänger infiziert

Erstmalig ist ein Luxemburger Grenzgänger positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt das Gesundheitsminsiterium am Montagabend mit. Der im Großherzogtum beschäftigte Mann lebe in Frankreich, habe sich dort auch angesteckt und werde auch im Nachbarland behandelt.

18 Uhr – Quarantäne

Die Zahl der Personen in Quarantäne in Luxemburg ist am Montag auf 52 gestiegen. Das geht aus den aktuellsten Zahlen der Regierung hervor. Am Wochenende waren es 35 gewesen.

15 Uhr – «Escher Fuesent»

Die Festivitäten rund um die «Escher Fuesent» sind wegen des Coronavirus ersatzlos gestrichen. Das teilt das Rathaus der Minettstadt am Montagnachmittag mit.

Das bunte Treiben war für das kommende Wochenende geplant. Der sonntägliche Umzug, die Kavalkade, lockt jährlich über 10.000 Besucher in Luxemburgs zweitgrößte Stadt.

11.30 Uhr – Luxemburger Wirtschaft

Die Ausbreitung des Coronavirus droht Luxemburgs Wirtschaft empfindlich zu trefffen. Dies erklärt die Statstikbehörde Statec am Montagvormittag.

In einer ohnehin schon angespannten weltwirtschaftlichen Lage verschärften die Folgen des neuen Virus die Situation auf den Märkten. Luxemburg werde dies kurz- bis mittelfristig direkt, etwa durch Handelsbeziehungen zu China, aber auch indirekt zu spüren bekommen.

Mehr Ergebnisse des Statec-Berichts finden Sie in diesem Artikel.

Sonntag, 8. März 2020

18.15 Uhr – Fünfter Fall

Im Großherzogtum ist eine weitere Person positiv auf den Erreger Covid-19 getestet worden. Wie das Gesundheitsministerium am Sonntagabend mitteilt, sei die Person von einem Aufenthalt im Elsass nach Luxemburg zurückgekehrt.

Nach Angaben der Regierung stehen derzeit 35 Personen unter Quarantäne – so viele wie schon am Samstag.

Samstag, 7. März 2020

20.50 Uhr – Vierter Fall

In Luxemburg ist eine vierte Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie habe eine Verbindung nach Norditalien, teilt die Regierung am Samstagabend mit.

Die Zahl der Personen, die im Großherzogtum unter Quarantäne stehen, ist derweil von 40 am Freitag auf 35 am Samstag zurückgegangen.

15.10 Uhr – Risikogebiete

Luxemburg hat die Liste der sogenannten Risikogebiete erweitert. Seit Samstag stehen auf dieser auch die deutschen Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Auch die französischen Départements Oise und Haut-Rhin werden nun als Risikoregionen gelistet.

Freitag, 6. März 2020

19.05 Uhr – Dritter Fall

In Luxemburg ist eine dritte Person am Coronavirus erkrankt. Das teilt die Regierung am Freitagabend mit. «Die Person weist nur geringe Symptome auf», heißt es in der Pressemitteilung. Sie sei von einem Aufenthalt im Elsass zurückgekehrt.

16.20 Uhr – Quarantäne

Die Zahl der Personen, die in Luxemburg wegen des Coronavirus unter Quarantäne stehen, ist am Freitag auf 40 gestiegen. Dies geht aus aktuellen Angaben der Regierung hervor. Am gestrigen Donnerstag waren es 22 Personen gewesen.

15.30 Uhr – «Postlaf» abgesagt

Aufgrund des Coronavirus haben Post Luxemburg und Amicale Post Luxemburg beschlossen, die 25. Ausgabe des «Postlaf an der Stad» am 15. März 2020 nicht durchzuführen.

11.30 Uhr – Hotline viel genutzt

Die staatliche Coronavirus-Hotline wird mehr als 300 Mal pro Tag angerufen. Das geht aus einem aktuellen Tweet des Corps grand-ducal d'incendie et de secours hervor.

Die Hotline werde jedoch oftmals zweckentfremdet. Die meisten gestellten Fragen könnten sich die Anrufer demnach selbst beantworten, indem sie sich auf der Website der Regierung informieren.

Die Hotline war am Montag für Personen eingerichtet worden, die aus einer Risikoregion ins Großherzogtum zurückkehren oder in Kontakt mit potenziell Erkrankten standen.

[Coronavirus]+de 300 appels par jour pour la hotline COVID19 avec une majorité de réponses qui se trouve sur le site. Prière de lire la FAQ avant de téléphoner au 8002-8080 et réserver les appels 112 pour des urgences.

9 Uhr – Luxair

Die Verbreitung des Coronavirus macht sich bei Luxemburgs größter Fluggesellschaft bemerkbar. «Die Auswirkungen auf die Frachtaktivitäten haben wir schon im Februar gespürt, und jetzt trifft es auch das Passagiergeschäft», erklärt Luxair-Sprecher Joe Schroeder gegenüber L'essentiel. Die Airline verzeichne sowohl einen Rückgang der Buchungen als auch vermehrte Umbuchungen. Ausmaß und finanzielle Folgen könnten aber noch nicht bemessen werden.

Informationen zu Umbuchungen und Stornierungen finden Sie in diesem Artikel.

7 Uhr – Mögliche Schulschließungen

Luxemburgs Bildungs- und Gesundheitsministerium haben bereits am Dienstag den staatlichen Schulen einen «Verhaltensplan» zukommen lassen. «Wenn eine Person positiv auf COVID-19 getestet wird, wird ihre direkte Umgebung für 14 Tage unter Quarantäne gestellt – dies gilt auch für Schulen», erklärt ein Ministeriumssprecher gegenüber L'essentiel. Je nach Situation werde entschieden, ob eine vorübergehende Schließung alle oder nur ein Teil der Schüler betrifft.

Mehr Informationen zu diesem «möglichen Szenario» lesen Sie hier.

Donnerstag, 5. März 2020

18.30 Uhr – Zweiter Fall

In Luxemburg ist eine zweite Person am Coronavirus erkrankt. Das teilt die Regierung am Donnerstagabend mit. Der Mann sei kürzlich aus Norditalien ins Großherzogtum heimgekehrt. Er werde im CHL behandelt, es gehe ihm gut. Die Bestätigung der Erkrankung durch einen zweiten Test stehe noch aus. Die Gesundheitsinspektion versuche derzeit, alle Personen ausfindig zu machen, die in engerem Kontakt mit dem Patienten standen, heißt es in der kurzen Pressemitteilung weiter.

Un 2e cas d'infection COVID-19 au Luxembourg

17.10 Uhr – Keine Generalabsage

Fünf Tage nach Bekanntwerden des ersten Infektionsfalls häufen sich die Veranstaltungsabsagen in Luxemburg. «Wir sehen derzeit aber noch keinen Anlass, Massenveranstaltungen generell auszusetzen», erklärt ein Sprecher des Gesundheitsministerium am Donnerstagnachmittag gegenüber L'essentiel. Man wolle weiter von Fall zu Fall entscheiden.

Wie die Risikobewertung der Behörden funktioniert, erfahren Sie in diesem Artikel.

16.40 Uhr – «Springbreak» verschoben

Wegen des Coronavirus findet der «Springbreak» nicht wie geplant statt. Das teilen die Organisatoren am Donnerstagnachmittag via Facebook mit. Nach Rücksprache mit den Behörden sei man zu dieser Entscheidung gezwungen. «Aber keine Sorge, die Party ist nur vertagt», heißt es weiter. Die einstige «Frühjahrsmesse» war ursprünglich vom 12. bis zum 15. März geplant. Nun soll sie im Sommer vom 2. bis .5. Juli auf dem Luxemburger Messegelände über die Bühne gehen.

9.50 Uhr – Ministerinnen vor Ort

Innenministerin Taina Bofferding und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (beide LSAP) haben bereits am Dienstag jene Einrichtungen im Land besucht, die für die Corona-Notfallversorgung zuständig sind. Das teilt die Regierung am Donnerstagmorgen mit.

Mehr Informationen zum Ministerinnen-Besuch lesen Sie in diesem Artikel.

9.20 Uhr – Messe abgesagt

Die internationale, studentische Wissenschaftsmesse Expo-Sciences Luxembourg wird nicht stattfinden. Das teilt die organisierende Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg am Donnerstagmorgen mit. Das Event hätte vom 26. bis zum 30. März in Luxemburg stattfinden sollen. Der Jonk Fuerscher-Wettbewerb sei von der Absage nicht betroffen. Dieser werde wie geplant am 28. und 29. März im Forum Geesseknäppchen ausgetragen.

«Die Entscheidung fiel uns schwer, denn die Expo ist für uns eine außerordentlich wichtige Veranstaltung, bei der wir mit unseren Partnern aus aller Welt die Interkulturalität der Wissenschaft feiern», erklärt FJSL-Präsident Carlo Hansen, «doch das Wohl all dieser jungen Wissenschaftler ist wichtiger. Insofern bleibt uns keine andere Wahl.»

7 Uhr – Experten-Interview

Wie gefährlich ist das Coronavirus? Sind die Maßnahmen übertrieben? L'essentiel hat mit Professor Claude Muller vom Luxembourg Institute of Health gesprochen. Sein Motto: «Vorsicht ist besser als Nachsicht».

Den ganzen Artikel finden Sie hier: «Wer das nicht ernst nimmt, hat nichts verstanden»

Mittwoch, 4. März 2020

15.04 Uhr – Lycée Vauban

Die Leitung des Lycée Vauban hat alle Eltern am Mittwoch über mögliche Maßnahmen informiert, die die Schule im Falle einer Corona-Infektion eines Schülers, eines Lehrers oder eines Angestellten ergreifen würde.

«In einem solchen Fall müssen wir die Schule möglicherweise für 14 Tage schließen, um die vom Gesundheitsministerium empfohlenen Maßnahmen zur Eindämmung einzuhalten», heißt es in der E-Mail. Diese Maßnahme würde zwar nur «im Extremfall» ergriffen und sei unwahrscheinlich, dennoch erarbeite die Schule bereits einen Plan für den Fernunterricht.

Die Schüler werden in dem Schreiben aufgefordert, aufgrund einer möglichen Kontamination, nur ein «Minimum an persönlichen Gegenständen» in der Schule zu lassen.

8.50 Uhr – Wohltätigkeitslauf fällt aus

Der «Relais pour la Vie 2020» wird wegen des Coronavirus abgesagt. Das teilt die «Fondation Cancer» am Mittwochmorgen mit. Die schwere Entscheidung habe man nach Beratung mit den Gesundheitsbehörden getroffen.

Der Wohltätigkeitslauf, der jährliche mehrere Tausend Besucher anzieht, war für den 21. und 22. März geplant. Es ist damit die zweite Großveranstaltung in Luxemburg, die wegen des neuen Virus abgesagt wird.

Lesen Sie hier den ganzen Artikel.

Dienstag, 3. März 2020

16.03 Uhr – Keine Schutzmasken mehr

In Luxemburgs Apotheken werden keine Schutzmasken mehr verkauft. Das teilt Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Dienstagnachmittag mit: «Es gibt aber auch keinen Mangel.» Luxemburg verfüge über einen Vorrat, der Beschäftigten im Gesundheitssektor und Personen vorbehalten sei, die infiziert sind oder bei denen der Verdacht auf eine Infektion besteht.

Die Ministerin weist darauf hin, dass «das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit keinen wirksamen Schutz vor einer Infektion darstellt». Die Masken seien nur nützlich, wenn sie von kranken Menschen getragen würden.

12.30 Uhr – Quarantäne

Aktuell stehen 21 Personen in Luxemburg unter Quarantäne. Das teilt Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Dienstagvormittag in der Chamber mit. Gemeinsam mit Romain Schneider, Minister für soziale Sicherheit, hatte sie die Parlamentarier während einer Kommissionssitzung auf den aktuellen Stand gebracht.

Mehr Informationen finden Sie in diesem Artikel.

10.56 Uhr – Zehn Tests pro Tag

Seit dem ersten Corona-Fall in Luxemburg haben sich laut «Santé»-Direktor Jean-Claude Schmit täglich etwa zehn Menschen auf das Virus testen lassen. Insgesamt seien im Großherzogtum inzwischen rund 50 bis 60 Personen auf SARS-CoV-2 getestet worden, erklärt der Experte i

