Die Rockhal wird zum Corona-​​Zentrum

The Army has set up a second health center at @rockhal_lu #COVID19 pic.twitter.com/xFi6f8uTtF — Lëtzebuerger Arméi (@ArmyLuxembourg) March 24, 2020

Auf Twitter veröffentlichte die Armee Fotos vom Aufbau.

Das Corona-Zentrum an der Rockhal steht. Vier zusätzliche Gesundheitszentren werden derzeit wegen der Corona-Krise aufgebaut. Das teilte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Sonntag mit. Das Zentrum an der Luxexpo in Luxemburg-Stadt wurde bereits am gestrigen Montag eröffnet. «Das zweite, in der Rockhal in Belval, soll an diesem Dienstag um 14 Uhr einsatzbereit sein«, sagte ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage von L'essentiel.

Die beiden weiteren Zentren entstehen an der Däichhal in Ettelbrück und in Grevenmacher. Sie sollen in den nächsten Tagen eröffnen.

Aufgabe der Versorgungszentren ist es, erste Diagnosen zu stellen und Patienten dann gegebenenfalls ins Krankenhaus zu überweisen. Das Risiko einer Ansteckung soll so möglichst gering gehalten werden. Mit der Inbetriebnahme dieser Versorgungszentren werden die Ärztehäuser in Luxemburg-Stadt, Esch/Alzette und Ettelbrück für Corona-Patienten geschlossen.

(nc/L'essentiel)