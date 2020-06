Wird das Coronavirus bald ansteckender?

In China steigen die Infektionszahlen momentan wieder an. Ursache ist wohl eine Mutation des neuartigen Coronavirus. Forscher des Scripps Research Instituts haben sich genauer mit dem Thema befasst.

Laut ihrer Studie erhöhen sich demnach die «Stacheln» am Viruskörper um das Vier- bis Fünffache. Mit den Stacheln dockt das Virus an der Wirtszelle an. Ob dies zu schweren Erkrankungen führt, ist noch unklar. Die Studie könnte aber erklären, warum beispielsweise spätere Ausbrüche in Italien oder New York heftiger ausfielen.

«Die Daten zeigen ganz klar, dass die Mutation das Virus stabiler macht», so der Autor der Studie Hyeryun Coe.

(L'essentiel/red)