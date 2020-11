Schweinshaxe soll Corona nach China gebracht haben

In der ostchinesischen Stadt Tianjin hat sich in einem Kühlhaus ein Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Wie chinesische Staatsmedien berichten, hätten Tests danach Virusspuren an der Verpackung einer aus Deutschland importierten Schweinshaxe nachgewiesen. Die Haxe war tiefgefroren von Bremen nach Tianjin importiert und von dort weiter in die Stadt Dezhou gesendet worden.

Acht Menschen, mit denen der Mitarbeiter zuvor engen Kontakt gehabt hatte, wurden laut der staatlichen Zeitung Global Times unter Quarantäne gestellt. Tianjin habe zudem strengere Kontrollen angeordnet. Schon mehrmals hat China gefrorene Lebensmittel oder deren Verpackungen, die aus dem Ausland importiert worden waren, für Corona-Neuinfektionen verantwortlich gemacht, schreibt Bild.

Im Land gibt es laut Behörden kaum noch neue Infektionen mit dem Coronavirus, sodass sich der Alltag normalisiert. Kleinere lokale Corona-Ausbrüche werden mit strengen Maßnahmen wie Lockdowns und Massentests bekämpft.

(L'essentiel/Claudia Steiger)