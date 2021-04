Sputnik-​​Hersteller fordert gelieferte Impfdosen zurück

Dicke Luft herrscht derzeit in der Slowakei. Die dortige Regierung hat sich offenbar mit dem russischen Hersteller des Sputnik-Impfstoffes verkracht. Letzterer fordert nun öffentlich eine Rückgabe aller bereits ausgelieferter Dosen, damit diese in anderen Ländern eingesetzt werden können.

In einer Stellungnahme auf Twitter beklagt der Russian Direct Investment Fonds (RDIF) «mehrfachen Vertragsbruch» seitens der slowakischen Führung. Zudem sei das Ansehen des Impfstoffes gezielt torpediert und von offiziellen Stellen Falschinformation verbreitet worden.

«[Die staatliche Arzneimittelagentur] SIDC hat eine Desinformationskampagne gegen Sputnik V gestartet und plant weitere Provokationen», heißt es auf dem offiziellen Twitteraccount weiter. Demnach hatte die SIDC unterstellt, dass die an die Slowakei gelieferte Charge von Sputnik V sich von denen in anderen Ländern unterscheiden würde.

RDIF CEO Kirill Dmitriev held a productive meeting with the Vice Prime Minister of Slovakia Igor Matovič. RDIF remains committed to assisting the people of Slovakia with vaccination by Sputnik V.