Spanier kehren an ihre Arbeitsplätze zurück

In Spanien wird ab Montag in einigen Branchen wie auf Baustellen oder der Industrie wieder normal gearbeitet. Weiter geschlossen bleiben aber die meisten Geschäfte, auch Bars und Clubs. Dies geht aus einer Übersicht der «Daily Mail» hervor. Indes soll der Lockdown in den anderen Lebensbereichen verlängert werden.

Die Unternehmen, die ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen, müssen sich an strikte Vorgaben halten, damit sich das Coronavirus nicht ausbreitet, wie es weiter heißt. Zudem würden Polizisten an Stationen des öffentlichen Verkehrs 1,4 Millionen Schutzmasken verteilen.

Laut Zahlen von Reuters nehmen die Neuinfektionen und Todesfälle in Spanien seit geraumer Zeit ab. Dennoch ist das Land mit 166.831 Fällen und 16.972 Todesopfern eines der am schwersten betroffenen in Europa.

Lockerungen auch in Italien

Während in Italien der Betrieb in Fabriken weiter ruht und der Lockdown bis zum 3. Mai verlängert werden soll, sollen ab Dienstag diverse Geschäfte wieder öffnen. Laut dem Bericht handelt es sich dabei Büchereien, Papeterien und Kleiderläden.

Bei den Lockerungen herrscht aber Uneinigkeit bei den Regionen. Etwa die Lombardei, die am schwersten betroffene Provinz, will ihre Bücherläden weiterhin geschlossen halten. In Ligurien will der Gouverneur hingegen Baustellen wieder öffnen, so die Zeitung.

In Italien ist die Zahl der Fälle laut Zahlen von Reuters ebenfalls tendenziell abnehmend, jedoch nicht so deutlich wie in Spanien. Es wurden bisher 156.363 Fälle verzeichnet, 19.899 Personen sind gestorben.

Frankreich setzt auf Lockdown

Andere Zeichen kommen aus Frankreich. Präsident Emmanuel Macron stellt das Land auf weitere Wochen des Lockdowns ein, wie die Zeitung berichtet. Dieser würde über sein Auslaufdatum am 15. April verlängert. Französischen Medien zufolge könnten die Maßnahmen bis Ende Mai gelten, Schulen gar erst im September wieder öffnen.

In Frankreich wurden laut Reuters bisher 95.403 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, 14.393 sind in der Folge gestorben. Auch hier sind die Zahlen rückläufig.

Dänemark öffnet Schulen

Am Mittwoch sollen in Dänemark Schulen und Tagesstätten wieder öffnen, so die «Daily Mail» weiter. Ein Verbot von Menschenansammlungen von mehr als zehn Personen bleibe jedoch bis mindestens am 10. Mai, größere Versammlungen noch bis in den August verboten.

In Dänemark nehmen die Fallzahlen laut Reuters deutlich ab. Das Land verzeichnet gesamthaft 6174 Fälle und beklagt 273 Todesopfer.

