Kein Sterillium – Apotheken-​​Kundin rastet komplett aus

Weil eine Apotheke in Nancy kein Desinfektionsmittel mehr vorrätig hatte, ist eine Kundin gewalttätig geworden und hat im Laden randaliert.

Wie L'Est Républicain berichtet, betrat die Frau am Montagabend, kurz vor Ladenschluss, mit einem Rezept die Apotheke und bat gleichzeitig um ein Desinfektionsmittel. Der Apotheker erklärte, dass dieses nicht mehr vorrätig sei und bot ihr stattdessen ein selbstgemachtes Desinfektionsmittel an, sofern sie einen Behälter habe.

Unzufrieden knallte die Dame daraufhin einen wenig hygienischen Behälter auf den Tresen, und rastete komplett aus: Sie warf dem Apotheker eine Glasflasche ins Gesicht, stieß Auslagen um, beleidigte, kratzte und bespuckte den Apotheker, bevor sie aus dem Laden lief und sich davon machte.

(L'essentiel/mm)