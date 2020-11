Der US-Pharmakonzern Moderna hat vielversprechende Daten für seinen Corona-Impfstoff vorgelegt. Der Impfstoff habe eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent, hieß es in einer Mitteilung von Moderna am Montag. Das sind die Meinungen von Experten.

Anthony Fauci, renommierter US-Immunologe:

«Das sind offensichtlich sehr aufregende Ergebnisse», sagte Fauci nach Angaben des TV-Senders CNN. «Besser wird es nicht – 94,5 Prozent sind wirklich hervorragend», so Fauci. Seiner Einschätzung zufolge könnten die ersten Impfungen in den USA im Dezember bei Hochrisikogruppen durchgeführt werden, der breite Rest der Bevölkerung könnte eher ab Ende April dran sein. «Und das wird in den Mai, Juni und Juli hineingehen. Das wird ein paar Monate dauern.»

Eleanor Riley, Professorin für Immunologie und Infektionskrankheiten an der Universität Edinburgh:

«Insgesamt sind es hervorragende Nachrichten. Wenn wir mehr als eine Quelle für einen wirksamen Impfstoff haben, wird dies das weltweite Angebot erhöhen und uns allen mit etwas Glück helfen, irgendwann im Jahr 2021 zu etwas Normalität zurückzukehren», sagt Riley laut der Nachrichtenagentur Reuters. Die Nebenwirkungen seien vergleichbar mit jenen von anderen Impfstoffen.

Peter Openshaw, Professor für experimentelle Medizin am Imperial College London:

«Diese neueste Pressemitteilung basiert auf einer Studie mit 30.000 Erwachsenen – darunter sind viele Personen aus (Hoch-)Risikogruppen. Dies gibt uns die Zuversicht, dass die Ergebnisse für die Menschen relevant sind, die am stärksten von Covid-19 bedroht sind und die Impfstoffe am dringendsten benötigen», sagt Openshaw zu Reuters.

«Moderna hat angekündigt, dass der Impfstoff bis zu sechs Monate in einem herkömmlichen Gefrierschrank (–20 Grad Celsius) aufbewahrt werden kann und dass der Impfstoff nach dem Auftauen bis zu 30 Tage im Standardkühlschrank (2 bis 8 Grad Celsius) aufbewahrt werden kann. Dies erleichtert die Abgabe des Impfstoffs erheblich.»

