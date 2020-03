Ist die Energieproduktion im Land gesichert?

Obwohl die Menschen deutlich mehr Zeit zuhause verbringen, sinkt der Stromverbrauch. Einer der wichtigsten Betreiber des Landes, Creos, spricht von einem Rückgang des Stromverbrauchs um 20 Prozent. Dies lässt sich durch «einen starken Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten» erklären, so Christophe Mathgen, Leiter der Kommunikationsabteilung.

In einer Zeit, in der die Corona-Krise noch eine unbestimmte Zeit andauern wird, stellt sich die Frage nach der Kontinuität der Energieproduktion. Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) gab am Mittwoch in einer Twitter-Videobotschaft ein Update: «Wir haben genug Energie in allen Bereichen».

Der Minister erwähnte, dass er Gespräche mit Vertretern aus dem Strom- und Gassektor sowie mit Tankstellenbetreibern geführt habe. Um «die Versorgungssicherheit bei Strom und Erdgas zu gewährleisten» hat der Betreiber Creos einen spezifischen Plan - den «Business Continuity Plan» - für das gesamte Land aufgestellt.

(Marine Meunier/L'essentiel)