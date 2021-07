England hebt Quarantäne für Geimpfte auf

Vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Reisende aus der EU und den USA müssen sich nach der Einreise in England künftig nicht mehr in Quarantäne begeben: Die Auflagen fallen in der Nacht zum kommenden Montag weg, wie der britische Verkehrsminister Grant Shapps am Mittwoch auf Twitter mitteilte. «Für Einreisen aus Frankreich gelten weiterhin gesonderte Regeln», erklärte das Verkehrsministerium. London hat Frankreich wegen der Verbreitung der Beta-Variante des Coronavirus als Sonderfall eingestuft.

Die Befreiung von der Quarantäne-Pflicht gilt den Angaben zufolge für alle, die vollständig mit einem von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA oder der US-Behörde FDA zugelassenen Impfstoff geimpft sind. Bislang waren lediglich Menschen ausgenommen, die den Impfstoff in Großbritannien verabreicht bekommen hatten – sehr zum Leidwesen der vielen Briten, die im Ausland leben.

«Wir helfen dabei, Menschen, die in den USA und in Europa leben, wieder mit ihren Familien und Freunden zusammenzubringen», erklärte Shapps. Alle Reisenden müssen allerdings weiterhin vor Reiseantritt sowie zwei Tage nach ihrer Ankunft in England einen Corona-Test machen. Reisende, die in den USA geimpft wurden, müssen außerdem nachweisen, dass sie dort leben. Die neuen Regeln gelten lediglich für die Einreise nach England. Die Regionalregierungen von Schottland, Wales und Nordirland erlassen ihre eigenen Einreisebestimmungen.

