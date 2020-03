Cargolux bringt fünf Millionen Masken aus China

Am Montag soll ein Cargolux-Flugzeug aus China eintreffen, das große Mengen an medizinischer Ausrüstung nach Luxemburg bringt, sagte Außenminister Jean Asselborn gegenüber dem Luxemburger Wort. Insgesamt fünf Millionen medizinische Schutzmasken, 150.000 Schutzbrillen und 50 Atemschutzgeräte sollen das Großherzogtum im Kampf gegen die Pandemie in Europa unterstützen.

Bereits im Laufe der Woche wurden 100 Beatmungsgeräte für Patienten mit Atembeschwerden, sowie zwei Millionen Schutzbrillen und -kleidung nach Luxemburg geliefert. China ist nicht das einzige Land, das hilft, auch Südkorea hat das Großherzogtum mit Lungenentzündungsmedikamenten versorgt, um bis zu 6000 Patienten zu behandeln.

