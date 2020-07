Frau ohne Symptome steckt 70 Personen an

Nach den großflächigen Lockerungen ist der Alltag langsam wieder eingekehrt. Damit rücken weitere mögliche Gefahrenzonen in den Fokus. Vor allem in kleinen Gemeinschaften auf engem Raum kann es schnell zu einer Verbreitung kommen. Wie verheerend die unsichtbare Gefahr im Fahrstuhl sein kann, zeigt das Beispiel einer Frau, die unwissentlich 70 andere Menschen mit dem Coronavirus angesteckt hat. Ihre eigene Erkrankung verlief symptomlos.

Aus einer Untersuchung des Centers For Disease Control and Prevention geht hervor, dass eine Frau im März von einer Reise von China in die USA zurückkam und in der Heimat unbemerkt zum Superspreader wurde. Sie musste sich zwar in Isolation begeben, zeigte keine Symptome, infizierte während der Quarantäne jedoch 70 Personen in ihrem Wohnhaus, wie ein anschließender Antikörper-Test ergab.

Die Forscher ziehen in ihrem Bericht den Schluss, dass eine Übertragung durch den Lift ermöglicht wurde: «Wir glauben, dass A0 (die Frau) eine asymptomatische Trägerin war und B1.1 (ein durch sie Infizierter) durch Kontakt mit Oberflächen im Fahrstuhl in dem Haus, in dem beide gelebt haben, infiziert wurde. Insgesamt konnten bis zum 22. April 2020 71 positive SARS-CoV-2-Fälle im entsprechenden Gebäude festgestellt werden.»

(L'essentiel/ga)