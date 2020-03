Luxemburg rüstet im Kampf gegen Corona auf

Luxemburg tritt angesichts der Coronavirus-Pandemie in eine neue Phase der Organisation ein. Das kündigte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Sonntag an. Da ein Höhepunkt der Infektionen in den nächsten zwei Wochen erwartet wird, werden zusätzlich zu den Krankenhäusern vier Zentren für die Behandlung eingerichtet.

Das erste wird derzeit bei der Luxexpo auf dem Kirchberg aufgebaut. Am Sonntagabend zeigte die Regierung erste Bilder. Die großherzogliche Armee packt bei dem Projekt mit an. Das Zentrum soll am Montag um 14 Uhr in Betrieb genommen werden.

Die Idee ist, dass sich Patienten zunächst an die Zentren wenden und hier die Situation beurteilt wird. Falls erforderlich, können die Patienten dann in ein Krankenhaus überwiesen werden. So sollen Patienten mit Covid-19 strikt von anderen Patienten getrennt werden.

Die drei weitere Zentren dieser Art werden an der Rockhal in Belval, in Ettelbruck und in Grevenmacher eingerichtet.

