Bettel und Lenert treten um 14 Uhr vor die Presse

Die registrierten Corona-Erkrankungen haben in den vergangenen Tagen in Luxemburg wieder deutlich zugenommen und stießen am Dienstag mit 100 Infektionen wieder den dreistelligen Bereich vor. Daher trat am Mittwochmorgen erneut der Regierungsrat zusammen.

Hohe Wellen schlug auch die Einstufung Luxemburgs durch das Robert Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet, weil das Großherzogtum die Grenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten hatte. Das Saarland und Rheinland-Pfalz hatten daraufhin eine Reisewarnung für Luxemburg ausgesprochen, es drohen Einreisebeschränkungen wie eine 14-tägige Quarantäne.

Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert geben um 14 Uhr eine Erklärung ab und stellen sich im Anschluss den Fragen der Presse.

(sw/L'essentiel)