Pfleger tötet Freundin wegen Virus

Ein Krankenpfleger in Sizilien hat seine Freundin, die Ärztin war, umgebracht, weil sie ihn angeblich mit dem Coronavirus angesteckt haben soll. Beide arbeiteten in einem Krankenhaus und kümmerten sich um infizierte Patienten. Dann meldete sich der 28-Jährige plötzlich bei der Polizei und gab an, seine 27-jährige Freundin tödlich verletzt zu haben.

Die Polizei fand die Leiche der Frau und den schwer verletzten Mann in seiner Wohnung vor. Er hatte nach dem Mord versucht, sich das Leben zu nehmen. Gegenüber den Notärzten erklärte er aufgebracht: «Ich habe sie getötet, weil sie mich mit dem Coronavirus angesteckt hat.»

Im Anschluss wurden beide auf Corona getestet. Dabei zeigte sich, dass weder die Verstorbene noch der 28-Jährige mit dem Virus infiziert waren.

