Drei «Maison médicale» sind jetzt Testzentren

Einige «Maison médicale» werden für den Kampf gegen das Coronavirus eingesetzt. Ab diesem Mittwoch «stehen sie Patienten mit Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion offen», teilt die Regierung am Mittwochmorgen mit. Die Atemwegssymptome sind Symptome der durch das Coronavirus ausgelösten Erkrankung CoVid-19.

Das Ziel: «Diese Patienten außerhalb der Notfalldienste und außerhalb der allgemeinmedizinischen Praxen zu konzentrieren, um die Ausbreitung der Epidemie einzudämmen.» Vor Ort können die Patienten von medizinischem Personal mit dem erforderlichen Schutz getestet werden.

Nur auf ärztliche Empfehlung

Zu diesem Zweck sind die drei Häuser werktags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Sie befinden sich in Luxemburg-Stadt in der Rue Michel-Welter 59, in Esch-sur-Alzette in der Rue Émile-Mayrisch 70 und in Ettelbrück in der Avenue Lucien-Salentiny 110. Optionen für den Aufbau einer ähnlichen Struktur im Osten des Landes werden überprüft.

Vor Ort werden die Patienten in Empfang genommen, durch medizinisches Personal sortiert und falls nötig getestet. Zu den Ärztehäusern sollen sich jedoch nur Menschen begeben, denen ein Arzt dies vorher empfohlen hat. Dies sei wichtig, damit die drei Standorte ordnungsgemäß funktionieren könnten, erklärt die Regierung in der Mitteilung.

