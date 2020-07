Jugendliche kommen dank Maske an Alkohol

Auf Tiktok zeigen sich Teenager – man muss es eingestehen – einfallsreich. Sie nutzen die Maskenpflicht aus und verkleiden sich als Seniorinnen, beispielsweise mit Kopftuch und Strickjacke, ziehen sich eine Maske übers Gesicht und versuchen so mit gefälschten Ausweisen ihr Glück beim Kauf von Alkohol – mit Erfolg. Dies sollen Videos auf Tiktok beweisen.

Eine Nutzerin schreibt auf der Plattform: «Nutzt eure gefälschten Ausweise so oft ihr könnt, denn wenn ihr eine Maske trägt, können sie eure Gesichter sowieso nicht sehen.»

Der Komiker Jason Lawhead gibt ebenfalls seinen Kommentar dazu ab und meint via Twitter: «Jetzt, da wir Masken tragen müssen, ist die beste Zeit, um mit einer gefälschten ID Alkohol zu kaufen.»

In einem Video, das derzeit jedoch nicht mehr verfügbar ist, verwendet ein geschminktes Mädchen zusätzlich für ihre «Tarnung» eine Gehhilfe und täuscht so den Verkäufer, wie die New York Post berichtet. Diese Aufnahmen sollen einem Kommentar zufolge in Kalifornien, USA entstanden sein. Einige der Videos wurden bereits millionenfach angeklickt.

