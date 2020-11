Social Distancing soll nun auch für Tiere gelten

Die Empfehlung zum Social Distancing hat auch die Haustiere erreicht: Hundehalter sollen ihr Tier mit mindestens zwei Meter Abstand zu Passanten ausführen und Spaziergänge an beliebten öffentlichen Plätzen vermeiden. Auch Katzen müssen auf Distanz gehen: Sie sollen nicht mehr frei in der Natur herumstreifen, sondern drinnen bleiben.

«Behandeln Sie Haustiere wie andere Familienangehörige, die Sie vor einer möglichen Ansteckung schützen, bis wir mehr über die Auswirkungen des Virus auf Tiere wissen», bringen die amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention ihre Empfehlungen auf den Punkt.

«Social Distancing ist für Haustiere grundsätzlich so sinnvoll wie für Menschen, um sicher zu gehen, dass Haustiere das Virus nicht auf den Menschen oder andere Haustiere übertragen könnten», sagt Volker Thiel, Virologe am Institut für Virologie und Immunologie der Universität Bern und Mitglied der Covid-Taskforce in der Schweiz. Es sei allerdings bisher kein Fall einer Übertragung von einem Haustier auf einen Menschen bekannt.

Thiel begrüßt die Empfehlungen aus den USA. Inwiefern das Social Distancing für Haustiere möglich sei, müsse aber jeder Tierhalter selber entscheiden. «Das Tierwohl sollte möglichst nicht darunter leiden.» Habe jemand etwa eine Katze, die auch glücklich sei, wenn sie weniger oft oder nicht nach draußen gehen könne, sehe er das Social Distancing als Option.

Besonders Katzen, Hamster, Frettchen oder Nerze können am Virus erkranken und zeigen dann meist milde Symptome. «In einer chinesischen Studie hatten circa zehn Prozent der untersuchten Tiere Antikörper, in einer italienischen Studie drei bis vier Prozent.» Bei allen gemeldeten Fällen bei Heimtieren hätten sich die Tiere höchstwahrscheinlich aufgrund von engem Kontakt bei einer infizierten Person angesteckt.

Tierpsychologin Anita Müller lehnt die Empfehlungen zum Social Distancing für Haustiere ab: «Dass man jetzt auch noch Tiere wegsperren will, weil sie ansteckend sein könnten, ist sehr fragwürdig.» Die Empfehlungen seien nicht tierfreundlich. «Freigängerkatzen drehen durch, wenn man sie plötzlich wegsperrt, und können auch schon mal die Wohnung auseinandernehmen. Erklären Sie das dem Tier.»

(L'essentiel/Bettina Zanni)