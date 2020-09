Covid-​​Gesetz bis zum Jahresende verlängert

Die Abgeordneten der Chamber haben am Dienstag für die Verlängerung des Covid-Gesetzes gestimmt. Damit bleiben die Corona-Maßnahmen in Luxemburg zunächst bis zum 31. Dezember in Kraft. 35 Abgeordnete stimmten mit Ja, darunter die Regierungsfraktionen, die Piraten und Déi Lénk. Vier Abgeordnete der ADR stimmten dagegen, die 21 Abgeordneten der CSV haben sich geschlossen enthalten. Mit der Verlängerung haben die Parlamentarier einige Änderungen im Maßnahmen-Katalog beschlossen. So wird die Isolationszeit für infizierte Personen von bisher 14 Tagen auf zehn Tage reduziert. Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne befinden, werden künftig am sechsten Tag nach der Quarantäne getestet, statt bisher am fünften Tag. Der Quarantäne-Zeitraum beträgt weiterhin sieben Tage.

Die Maskenpflicht bleibt in der beschlossenen Fassung unverändert gültig. Sie gilt also weiterhin an öffentlichen Orten, in öffentlichen Verkehrsmitteln und überall dort, wo der nötige Sicherheitsabstand unterschritten wird. Für Menschen die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen keine Masken tragen können, gibt es die Möglichkeit eine Befreiung von dieser Verpflichtung zu beantragen. Dazu müssen die Betroffenen allerdings ein ärztliches Attest vorlegen. Plexiglas-Visiere gelten nicht als Ersatz für Masken.

Die Reserve, die zur Entlastung des medizinischen Sektors aus Fachpersonal gebildet worden ist, bleibt weiterhin Bestandteil des Gesetzes. Die Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten findet auf Grundlage dieses Gesetzes statt, diese können drei Monate lang gespeichert werden. Nach den geltenden Maßnahmen bleiben Versammlungen auf zehn Personen beschränkt, solange es bis zum 31. Dezember keine Änderungen mehr gibt. Auch die Strafen für Quarantäne-Brecher bleiben weiterhin in Kraft.

(L'essentiel)