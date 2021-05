«Viele glauben irrtümlich, sie seien immun»

Wie haben sich die Sorgen der Menschen in Luxemburg über die Coronakrise hinweg verändert? Um einen konkreten Einblick zu bekommen, hat L'essentiel mit Sandra Sidon gesprochen, der Leiterin der Corona-Hotlines des Gesundheitsministeriums.

Ein Befund wird schnell deutlich: Zwischen 2020 und 2021 haben sich die Fragen, die den Menschen auf dem Herzen liegen, dramatisch verändert. Ängste über Symptome und die Notwendigkeit eines PCR-Tests sind eher praktischen Fragen über Reisen und Verschreibungen und natürlich Fragen über Impfungen gewichen.

Viele der Fragen drehen sich inzwischen um den Impfstoff von Astrazeneca, berichtet die Hotline-Verantwortliche. Dabei habe sie nicht den Eindruck, dass die Leute Angst vor dem Wirkstoff haben, aber häufig würden in Anrufen die möglichen Nebenwirkungen thematisiert. Oft seien die Anrufer sehr sachkundig, sagt Sidon, aber daneben gebe es auch die Menschen, die einfach so schnell wie möglich geimpft werden wollen. Oftmals aus dem Gefühl heraus, ihre Priorität sei bislang nicht erkannt worden, sagt Sidon.

«Müde und erschöpfte Menschen»

«Viel Aufklärung und Zuhören» sei wichtig, berichtet Sidon, auch wenn der Tonfall am anderen Ende der Leitung manchmal unangenehm sein könne oder gar Verschwörungsreden geschwungen würden. Es gebe immer wieder Leute, die denken, dass all dies «ein vorbestimmter Plan» sei. Die Leiterin der Hotline glaubt jedoch, dass viele Menschen von der Situation müde und genervt sind. Schließlich dauert die Pandemie nun schon über ein Jahr an.

Ein Müdigkeitsgefühl, das sich auf die Einhaltung der Maßnahmen niederschlage. Die etwa hundert engagierten Helfer müssten daher deutlich mehr Überzeugungsarbeit als zuvor leisten, um die Menschen zur Vorsicht vor dem Virus aufzurufen. «Es ist eine riskante Phase», meint Sidon.

«Viele Menschen glauben, sie seien immun gegen das Virus, weil sie denken, sie hätten bereits einen asymptomatischen Verlauf der Krankheit gehabt. Sie glauben, dass sie deshalb niemanden mehr anstecken können», schildert Sidon ein oft gehörtes Narrativ. Wieder andere glaubten, dass ihre Jugend sie vor Folgen der Erkrankung und einem schweren Verlauf schütze. Die drei Hotlines (Large-Scale-Testing, Gesundheit und Impfung) bearbeiten in sieben Tagen einer Woche im Schnitt mehr als tausend Anrufe.

(Thomas Holzer/L'essentiel)