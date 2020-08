Kein Risikoland, dennoch müssen alle in Quarantäne

Aus den Ferien zurück und ab in die Quarantäne – und das, obwohl die Reisenden gar nicht in einem Risikogebiet waren. Genau das ist Dutzenden Passagieren, die mit dem Tui-Flug BY62215 von Griechenland zurück nach Wales flogen, letzten Dienstag passiert. Der Grund: Sieben Passagiere an Bord wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Die Infizierten stammen nicht aus einer Personengruppe, sondern aus drei.

Nun müssen sich alle Passagiere zu Hause selbst isolieren. «Wer Symptome hat, soll sich sofort testen lassen», sagt Dr. Giri Shankar zu Metro. Laut seinen Angaben sind in Wales jüngere Personen zwischen 20 und 30 hauptsächlich für die Ausbreitung des Virus verantwortlich, weil sie sich zu wenig ans Social Distancing halten.

Laut der Johns Hopkins University zählt Griechenland 10.134 bestätigte Corona-Fälle. Großbritannien registriert 336.670 (Stand 31. August).

(L'essentiel/Nadine Wozny)