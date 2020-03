Es ist bereits mehr als eine Woche her, dass die Einwohner Luxemburgs angehalten wurden, möglichst zu Hause zu bleiben, um die Ausbreitung des Coronavirus zu begrenzen. Seit diesem Zeitpunkt ist die Bewegungsfreiheit der Bürger eingeschränkt, Gaststätten dürfen keine Kunden mehr empfangen. Obwohl in Luxemburg die Covid-19-Infektionen weiterhin stark ansteigen, halten sich einige Bürger und Betriebe noch immer nicht an die Auflagen. Eine Tatsache, die Premierminister Xavier Bettel die Zornesröte ins Gesicht treibt.

«Offenbar wollen es manche Leute nicht verstehen», sagte er. Seitdem die neuen Maßnahmen in Kraft getreten sind, seien von der Police Grand-Ducale «durchschnittlich 200 Kontrollen pro Tag durchgeführt» und «40 Bußgelder verhängt» worden. Nach Angaben des Staatschefs mussten bereits zehn Betriebe zur Kasse gebeten werden, darunter eine Bäckerei, die «nicht nur ihren Verkaufsraum geöffnet hatte, sondern auch Kunden auf ihrer Terrasse bedient hat.»

Werden die Strafen verschärft?

«Wir müssen diszipliniert sein», betonte Bettel und wies darauf hin, dass « jeder den Virus übertragen und damit ein Teil des Problems sein kann». Bisher sehe die Regierung nicht vor, die Strafen zu erhöhen. Ausgeschlossen sei dies aber auch nicht. Derzeit müssen Betriebe bei Zuwiderhandlung ein Bußgeld in Höhe von 4000 Euro zahlen. Das Doppelte, also 8000 Euro wird bei einer Wiederholung fällig. Privatleute kostet der Verstoß 145 Euro und 290 Euro, wenn die Strafe nicht innerhalb von 30 Tagen bezahlt wird.

Die Dauer der Bewegungseinschränkung hänge vom Verhalten aller ab, sagte Bettel: «Wir können sie verkürzen aber auch verlängern.» Zu früh wolle die Regierung die Maßnahmen jedoch nicht lockern. Ein «Bumerangeffekt», also ein erneutes Aufflammen der Krankheit, müsse unbedingt vermieden werden.

(nc/L'essentiel)