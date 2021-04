In diesen Ländern kam es zu Corona-​​Krawallen

Die Oster-Krawallnacht von St. Gallen hat es auch in verschiedene ausländische Medien geschafft. Einen Tag vor St. Gallen kam es in Brüssel zu wüsten Szenen. Rund 2000 Personen hatten in einem Park gefeiert, als die Polizei das Treffen auflösen wollte. Beim Einsatz mit Wasserwerfern und Polizeipferden wurden mehrere Personen verletzt.

Bildstrecke: In diesen europäischen Ländern kam es zu Corona-Krawallen

In den Niederlanden sorgte eine Ausgangssperre im Januar für mehrtägige gewalttätige Ausschreitungen. Das Oberste Gericht ordnete die Regierung anschließend dazu an, die Ausgangssperre rückgängig zu machen. Dabei ging es so wild zu, dass die Militärpolizei einschreiten musste. Die Behörden sprachen von bürgerkriegsähnlichen Zuständen.

Anfang März demonstrierten auch die Menschen in Schweden gegen die Beschränkungen, obwohl es dort nie zu einem Lockdown gekommen ist. Auch im besonders hart von der Pandemie betroffenen Italien kam es im letzten Herbst zu gewalttätigen Protesten.

Journalist in Deutschland mit Steinen beworfen

Zur Eskalation kam es an verschiedenen Gelegenheiten auch in Frankreich. An Silvester feierten beispielsweise über 2500 Menschen der Stadt Lieuron einen illegalen Silvester-Rave. Als die Polizei die Party auflösen wollte, flogen Steine und Flaschen und ein Polizeiauto wurde in Brand gesetzt.

Auch die sogenannten Querdenker-Demonstrationen, die in Deutschland seit Monaten viele Tausende anlocken, verlaufen nicht immer friedlich. Am Karsamstag wurde ein Journalist in Stuttgart mit Steinen beworfen.

(L'essentiel/Patrick McEvily)