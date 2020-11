Jedes zweite infizierte Kind steckt Familie an

Forscher der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben in einer Studie herausgefunden, dass auch Kinder unter 12 Jahren bei positivem Corona-Test ein hohes Ansteckungsrisiko darstellen. In jedem zweiten Haushalt, in dem ein Kind an Corona erkrankte, wurde mindestens ein weiteres Familienmitglied angesteckt.

Die Ansteckungsrate bei Kindern unter 12 lag bei 53 Prozent. Kinder zwischen 12 und 17 steckten weniger Familienmitglieder an: In rund 38 Prozent aller Fälle wurden Eltern oder Geschwister angesteckt. Das Ansteckungsrisiko sei am höchsten in den ersten fünf Tagen nach Symptombeginn.

Eigenes Badezimmer für positiv Getesteten

Die Studie empfiehlt, dass bei einem positiven Corona-Fall in den eigenen vier Wänden die positive Person sich sofort ins eigene Zimmer in Isolation begeben soll. Wenn möglich soll sie auch ein eigenes Badezimmer benutzen. Alle Haushaltsmitglieder sollen zudem eine Maske tragen, wenn der Sicherheitsabstand in der Wohnung nicht eingehalten werden kann.

Zudem sollten enge Kontakte der infizierten Person sich in Quarantäne begeben. Insgesamt stellen die Forscher fest: Das Risiko einer Übertragung von Corona im eigenen Haushalt ist hoch und kann sowohl von Erwachsenen als auch von Kinder ausgehen.

(L'essentiel/Leo Hurni)