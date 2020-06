Forscher verraten, wann wieder Normalität einkehrt

Trotz aller Lockerungen: Von Normalität kann noch immer keine Rede sein. Denn nach wie vor ist Vorsicht im Umgang miteinander angesagt. Schließlich soll die Zahl der Corona-Infektionen nicht wieder ansteigen.

Wie schnell das gehen kann, wenn man nicht aufpasst, zeigen unter anderem Fälle aus Deutschland: Dort hatten sich bei drei Begebenheiten – einer Restauranteröffnung im ostfriesischen Leer, einem Gottesdienst in Frankfurt und Familienfeiern in Göttingen – mehrere hundert Personen mit Sars-CoV-2 angesteckt.

Aktivitäten des täglichen Lebens

Wann solche Veranstaltungen wie früher begangen werden können, kann niemand sicher sagen. Höchstens Einschätzungen sind möglich. So wie dies 511 Epidemiologen und Spezialisten für Infektionskrankheiten gegenüber der «New York Times» gemacht haben.

In der Befragung haben sie angegeben, wann sie damit rechnen, dass 20 Aktivitäten des täglichen Lebens wieder wie gewohnt durchgeführt werden können – unter der Bedingung, dass sich die Pandemie so entwickelt, wie sie es erwarten.

Viele Forscher, viele Meinungen

Ihre Antworten seien keine Leitlinien für die Öffentlichkeit, betonen die Autoren, sondern basierten auf ihren eigenen Lebensumständen, ihrem Risiko und den Erwartungen hinsichtlich der Lancierung eines Impfstoffs. Entsprechend unterschiedlich fallen ihre Antworten aus (siehe Bildstrecke).

Nur in einem Punkt sind sich die Experten weitgehend einig: dass es sicherer ist, sich draußen und in kleinen Gruppen aufzuhalten als drinnen oder in großen Menschenmengen. Außerdem sind sie der Meinung, dass Masken lange Zeit Teil unseres Alltags sein werden.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)