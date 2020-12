Weitere neue Corona-​​Variante aufgetaucht

In Nigeria scheint eine weitere neue Variante des Coronavirus aufgetaucht zu sein. Das sagte der Chef der panafrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC, John Nkengasong, am Donnerstag. Weitere Untersuchungen seien aber nötig. «Es ist eine Linie, die separat von Großbritannien und Südafrika ist», sagte er. In diesen beiden Ländern waren in den vergangenen Tagen neue Varianten des Virus entdeckt worden, weswegen viele Staaten rasch für Personen von dort Einreisebeschränkungen verhängten.

Gesundheitseinrichtungen in Nigeria würden weitere Proben untersuchen, sagte Nkengasong. Die Warnung vor der offenkundig neuen Variante des Virus basiere auf zwei oder drei Gensequenzen. Die Variante wurde in zwei Patientenproben entdeckt, die am 3. August und am 9. Oktober in der nigerianischen Region Osun entnommen worden waren, wie aus dem Entwurf für einen wissenschaftlichen Aufsatz hervor geht, den die Nachrichtenagentur AP sah. «Wir haben keine Beweise, die darauf hindeuten, dass die Variante P681H zu einer verstärkten Verbreitung des Virus in Nigeria beiträgt», heißt es in dem Aufsatz.

Die in Großbritannien aufgetauchte Mutation des Virus gilt als wesentlich ansteckender als die bislang bekannte. Auch die südafrikanische Variante breitet sich rasch aus und ist laut Nkengasong nun die dominierende Variante in dem Land. Der südafrikanische Gesundheitsminister Zwelini Mkhize sprach von einer alarmierenden Ausbreitungsgeschwindigkeit. Mehr als 14.000 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages wurden am Mittwoch in dem Land bekannt gegeben. Die Infektionen auf dem afrikanischen Kontinent seien in den vergangenen Wochen um 10,9 Prozent gestiegen, sagte Nkengasong. In Nigeria hätten sie um 52 Prozent zugenommen und in Südafrika um 40 Prozent.

(L'essentiel/DPA/dmo)