Brasilianer erhalten reihenweise Fake-​​Impfungen

Als die Impfkampagne gegen das Coronavirus in Brasilien startete, war die Erleichterung groß: Familienangehörige fuhren mit Senioren in die Drive-thru-Impfzentren für Ältere, die in vielen Städten landesweit aufgestellt wurden. Und natürlich hielt man den historischen Moment mit einem Handyvideo fest. Doch als die Verwandten sich die Aufnahmen genauer ansahen, erstarrten sie: Denn in einigen Fällen war die Spritze, die eine Impfhelferin in den Arm gestochen hatte, leer, bei anderen hatte der Mitarbeiter der Impfstation den Kolben nicht gedrückt.

Rasch verbreiteten sich mehrere Videos in den sozialen Medien. Da war eine 97-Jährige aus Maceió, die eine Fake-Impfung erhielt. Fast gleichzeitig ging das Video viral, in dem eine 94-jährige Seniorin aus Petrópolis eine leere Impfung bekam. In Nitéroi stach ein Pfleger einer 90-Jährigen die Spritze in den Arm, drückte aber nicht auf den Kolben. Und das war nur die Spitze des Eisbergs.

Wie weit verbreitet ist der Impfbetrug?

Es handele sich um Fehler, meinten zunächst die lokalen Behörden. «Einzelfälle», behauptete der Gesundheitsminister von Petrópolis, Aloísio Barbosa Filho. Mittlerweile schaltete sich die Polizei in Rio de Janeiro ein. Dort war Anfang Februar im weltberühmten Sambodrom, in dem im Karneval die Umzüge der Sambaschulen für Trubel sorgen, ein Drive-thru-Impfzentrum installiert worden. «Sollten die Ermittlungen bestätigen, dass es bei den Impfungen zu Unregelmäßigkeit gekommen ist, kann dem Gesundheitsmitarbeiter das Verbrechen der Unterschlagung vorgeworfen werden. Dafür drohen ihm bis zu 12 Jahre Haft», heißt es in einem Communiqué.

Viele Brasilianer fragen sich aber nun, wie verbreitet diese Unregelmäßigkeiten waren, bevor man sie entdeckte und wie viele Senioren nun wirklich durch eine Impfung geschützt sind. «Das ist nicht nur Impfbetrug, das ist unmenschlich», kommentierte nur eine Nutzerin auf Twitter.

