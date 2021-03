Zwei Totgeburten nach Covid-​​19-​​Infektion der Mutter

Traurige Nachrichten aus dem Land, das in punkto Impfung alle anderen Nationen abgehängt hat: In Israel wurden nun zwei Fälle bekannt, in denen hochschwangere Frauen sogenannte Sternenkinder (siehe Box) zur Welt gebracht haben. Bei beiden Totgeburten, das zeigten nachträgliche Untersuchungen, lag eine Covid-19-Infektion vor.

Infiziert hatten sich die Föten bei den Müttern. Beide gaben nach der stillen Geburt an, nicht gegen das Coronavirus geimpft zu sein und sich während der Schwangerschaft mit dem Sars-CoV-2 angesteckt zu haben.

Plötzlich keine Bewegungen mehr gespürt

Wie die «Jerusalem Post» schreibt, habe eine der Frauen, eine 26-Jährige, in der 36. Schwangerschaftswoche plötzlich keine Kindsbewegungen mehr gespürt und sei deshalb zur Kontrolle ins Meir Hospital in Kfar Saba gegangen. Dort wurde der Tod des Ungeborenen festgestellt. Laut dem Krankenhaus kann ein Zusammenhang zwischen der Infektion und der Totgeburt nicht ausgeschlossen werden.

Bereits einen Monat zuvor wurde ein ähnlicher Fall aus Ashdod gemeldet. Dort hatte eine 29-Jährige ihr Baby in der 25. Schwangerschaftswoche verloren. Auch sie hatte in den Tagen zuvor typische Covid-19-Symptome gezeigt und plötzlich die Bewegungen des Fötus vermisst. Im Krankenhaus habe man nur noch seinen Tod feststellen können. «Der Fötus wurde über die Plazenta infiziert und ist mit sehr hoher Sicherheit am Coronavirus gestorben», zitiert «The Times of Israel» Tal Brosh, den Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten am Assuta-Krankenhaus in Ashdod.

Schwangere, Mütter und Babys im Krankenhaus

Zwar geben nur zwischen ein und drei Prozent der infizierten Mütter das Virus an ihr Ungeborenes weiter, so Geburtshelfer und Gynäkologe Arnon Wiznitzer aus Petah Tikva. Aber auch dieser kleine Prozentsatz sei ein gutes Argument dafür, sich als Schwangere unbedingt impfen zu lassen, heißt es in der «Jerusalem Post». In der Schweiz ist die Impfung für Schwangere «generell (noch) nicht empfohlen, solange keine ausreichenden Studiendaten insbesondere zur Sicherheit vorliegen», hält das Bundesamt für Gesundheit BAG fest. Ausnahmen könnten für werdende Mütter «mit chronischen Erkrankungen mit höchstem Risiko» nach einer Nutzen-Risiko-Abwägung aber gemacht werden.

Dass werdende Mütter durchaus zur Risikogruppe zählen, zeigt auch ein gerade veröffentlichter Bericht des israelischen Gesundheitsministeriums. Demnach ist die Zahl der schwangeren Frauen und Kinder im Krankenhaus während dieser dritten Welle auf ein noch nie dagewesenes Niveau angestiegen. So seien derzeit (Stand 27. Februar 2021) 39 Schwangere oder frischgebackene Mütter im Krankenhaus. Zehn davon befinden sich in kritischem Zustand, acht werden intubiert. Zwei von ihnen sind zusätzlich an eine extrakorporale Membranoxygenierungsmaschine (ECMO) angeschlossen – ein Gerät, dass das Blut der Betroffenen aus dem Körper hinaus leitet, dort mit Sauerstoff anreichert und es anschließend wieder in den Körper zurückführt.

Auch 25 Kinder unter 18 Jahren seien im Krankenhaus – fünf davon Neugeborene, drei von ihnen in kritischem Zustand.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)