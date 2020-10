Keine Meldung nach Coronafall in Maison Relais

«Niemand hat uns an dem Tag angerufen, um uns zu warnen.» Eine Mutter, deren Kind das Maison Relais in Ettelbrück besucht, macht ihrem Ärger Luft. Ihr Sohn habe am Mittwoch, den 16. September mit einem Coronavirus-positiven Freund Kontakt gehabt. Davon habe sie allerdings erst am nächsten Tag von der Großmutter eines anderen Kindes erfahren, erzählt sie L'essentiel. «Erst am Freitag rief mich das Maison Relais an und bat mich, mein Kind abzuholen», ärgert sie sich. Von der Hygieneaufsicht, die für die Kontaktnachverfolgung zuständig ist, habe es keine Nachricht gegeben.

Wie kann das passieren? Das Rote Kreuz, das das Maison Relais verwaltet, gesteht ein, einen «Fehler» gemacht zu haben und gab an, sich bei der Familie entschuldigt zu haben. «Dieses Kind war nicht auf der Liste für die Nachverfolgung von Kontakten, die der Hygieneaufsicht des Gesundheitsamtes geschickt wurde», erklärt der Verband, und fügt bei, dass inzwischen das Verfahren geändert worden sei. «Es wird eine doppelte Überprüfung der Listen durchgeführt», heißt es, «darüber hinaus müssen die Mitarbeiter des Roten Kreuzes dafür sorgen, dass die Familien im Falle eines positiven Falls in unseren Kinderkrippen oder Maisons Relais noch am selben Tag benachrichtigt werden, um den Informationsfluss zu beschleunigen.»

Sehr seltene Probleme mit Listen

Ein solches Problem mit der Liste zur Kontaktverfolgung ist nach Angaben des Bildungsministeriums nicht häufiger aufgetreten. «Die Kontaktverfolgung funktioniert im Allgemeinen gut», heißt es von dort. In einigen, sehr seltenen Fällen, habe eine Person zu einer Kontaktliste hinzugefügt oder von einer Kontaktliste entfernt werden müssen. In diesen Fällen sei die Liste vom Direktor aktualisiert und vom Ministerium an die Gesundheitsinspektion weitergeleitet worden.

Wenn ein positiver Fall in einer Einrichtung entdeckt wird, wird das infizierte Kind in einem Raum isoliert und die Gruppe, die mit ihm in Kontakt war, in einem anderen. Die Eltern werden dann aufgefordert, ihre Kinder zu Hause zu lassen, bis die Hygieneaufsicht sie kontaktiert, um bei den Kindern einen Coronatest zu machen. Ein negativer Test ist Bedingung, damit das Kind ins Maison Relais zurückkehren darf.

(ol/L'essentiel)