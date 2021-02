Corona-​​Infektionen an Schulen nehmen zu

Seit dem Auftauchen der britischen Corona-Mutation hat sich die Situation in den Schulen und Lyzeen drastisch verschlechtert, weswegen die Regierung auch vergangene Woche die Notbremse zog. Nach den Karnevalsferien soll am 22. Februar daher auch mit verschärften Maßnahmen wieder in den Schulbetrieb gestartet werden.

Lange Zeit hatten die Behörden betont, dass die Infektionsrate in Schulen denen der allgemeinen Bevölkerung folgt. Aber «in den letzten Wochen ist sie deutlich gestiegen», so das Bildungsministerium. Wenn ein positiver Fall erkannt wird, führt er häufiger zu einer Infektionskette und diese sind momentan größer als zuvor.

Das Ministerium untersucht neue Strategien, um mit den geänderten Bedingungen umzugehen. «Die Entscheidungen werden bis Ende der Woche getroffen und bekannt gegeben.», heißt es aus dem Ministerium. Aus rein epidemiologischer Sicht ist Professor Paul Wilmes, Sprecher der Covid-19 Task Force, der Meinung, dass die Rückverfolgung eine «entscheidende» Rolle spielt, da Kinder und Jugendliche häufiger asymptomatisch sind als Erwachsene. Er fügt hinzu, dass es notwendig sein wird, herauszufinden, wo es noch Spielräume für strengere Maßnahmen gibt. Als Beispiele nennt er die Belüftung von Gebäuden, eine mögliche FFP2-Maskenpflicht und das Beibehalten des Unterrichts in A- und B-Gruppen.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)