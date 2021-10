«Die Menschen haben die Nase voll von der Pandemie»

L'essentiel: Warum sollten wir bei einer Impfrate von 75 Prozent eine neue Welle befürchten?

Joël Mossong: Die Impfrate ist trügerisch. Mit den außerhalb des Landes geimpften Einwohnern könnten wir bei 20 Prozent Ungeimpften im Land liegen. Dies entspricht 130.000 Personen und ist nicht zu vernachlässigen. Wenn diese wiederum mit anderen in Kontakt kommen, könnte das der Beginn einer Welle sein.

Wie können wir uns darauf vorbereiten?

Es gibt viele Variablen (Kontakte, Abstandsgebote, usw.). Wir sind weit von den Zahlen des letzten Jahres im gleichen Zeitraum entfernt, was darauf hindeutet, dass der Impfstoff wirkt. Aber die Maßnahmen sind nicht mehr dieselben, es ist schwer vorherzusagen.

Gibt es jetzt eine Epidemie der Ungeimpften?

Nein, die Inzidenz nimmt sowohl bei den Geimpften als auch bei den Ungeimpften zu, ist aber bei letzteren etwa dreimal so hoch.

Was ist mit der Immunität der Geimpften?

Der Schutz vor Infektionen scheint mit der Zeit abzunehmen. Wir haben noch keine Daten über die Dauer, aber die Immunität wird nicht ewig anhalten, der Schutz vor schweren Verläufen hält aber länger. Dennoch ist es ist gut, ältere und gefährdete Menschen erneut zu impfen. Außerdem wurden viele Menschen im Mai-Juni geimpft, so dass ihr Schutz noch recht stark ist.

Sollte das Pflegepersonal eine dritte Dosis erhalten?

Darüber müssen wir nachdenken. In Pflegeheimen ist die Zahl der Infektionen beim Personal höher als bei den Bewohnern. Dies ist bei den Ungeimpften ausgeprägter, aber nicht nur bei ihnen der Fall.

Gibt es einen Grund, optimistisch zu sein?

Wir werden in der Zukunft eine Welle erleben, aber ihre Auswirkungen werden wahrscheinlich geringer sein als die, die wir bisher erlebt haben. Unsere Durchimpfungsrate ist höher als die der osteuropäischen Länder, in denen es derzeit starke Wellen gibt. Dennoch müssen wir in diesem Winter vorsichtig sein. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass eine Impfung nicht die einzige Möglichkeit ist, die Epidemie zu bekämpfen.

Verstehen Sie die Impf-Skeptiker?

Die Menschen haben die Nase voll von dieser Pandemie, von der Ungewissheit. Das haben wir auch. Aber wir müssen lernen, damit zu leben.

