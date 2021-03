Karl Lauterbach fordert neuen Lockdown

Der deutsche SPD-Politiker Karl Lauterbach, der sich in der Pandemie immer wieder pointiert äußerte, schlägt Alarm. Wie deutsche Medien berichten, erklärte Lauterbach am Freitagmorgen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Gesundheitsminister Jens Spahn, es sei nicht der Moment, Öffnungen voranzutreiben. Stattdessen solle das Land wieder in einen Lockdown.

Lauterbach sieht die momentane Lage im Land kritisch. Die Zahlen stiegen bedrohlich und auch Schnelltests würden keine unmittelbare Verbesserung bringen. Einzig mit dem Mittel der Kontaktreduzierung könne man Schlimmeres verhindern: «Man kann es drehen und wenden wie man will, wir müssen zurück in den Lockdown, entweder jetzt sofort und schnell, oder wir verzögern das Ganze und bleiben danach länger im Lockdown bei höheren Todeszahlen. Es macht keinen Sinn zu warten», zitiert «Der Tagesspiegel» Lauterbach.

Es hat immer noch zu wenig Impfstoff

Ab dem 19.3. wird der Impfstoff von Astrazeneca in Deutschland wieder verimpft, nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) ihn gestern Donnerstag (18.3.) trotz mehrerer Berichte von Blutgerinnseln für sicher erklärt hatte. Sowohl Lauterbach als auch Spahn begrüßen dies: „Das ist kein Impfstoff zweiter Klasse, ich würde mich jederzeit damit impfen lassen. Der Nutzen dieses hochwirksamen Impfstoffs überwiegt enorm gegenüber dem Risiko», sagte Lauterbach.

Trotz dem Neustart mit Astrazeneca: Die Situation in Sachen Impfungen bleibt in Deutschland kritisch. Die Forderungen von Lauterbach erhielten indirekt von Spahn Schub, als dieser erklärte, dass Europa derzeit nicht über genügend Impfstoff verfüge, um die angelaufene dritte Welle zu stoppen.

Lauterbach fordert mehr Tests und frühere Impfungen

SPD-Mann Lauterbach findet, statt die terminlich geplanten Zweitimpfungen abzuwarten, solle man lieber mehr Leuten die erste Impfung verabreichen. Es dürfte kein Impfstoff für Zweitimpfungen zurückgehalten werden, dies gefährde Menschenleben. Die Priorisierung der Risikogruppen will der SPD-Politiker aber beibehalten.

Lauterbach ist auch gegen uneingeschränktes Reisen. Zurzeit müssen Deutsche, die aus Ländern zurückreisen, die als sicher erklärt wurden, keine Tests abliefern. Das findet Lauterbach zu lax: «Diejenigen, die jetzt ins Ausland fahren, sollten bei ihrer Rückkehr getestet werden.»

Situation in Deutschland wird immer kritischer

Die Situation in Deutschland verschärft sich unterdessen immer mehr. Heute erklärt das Robert-Koch-Institut, das für die Erfassung der Corona-Zahlen zuständig ist, dass im Land wieder ein exponentielles Wachstum eingesetzt habe. Innerhalb von zwei Tagen ist die Sieben-Tage-Inzidenz um fast zehn Punkte angestiegen. Neu liegt diese bei 95,6. Schuld sei die britische Corona-Mutation B.1.1.7, die mittlerweile die Mehrheit der Ansteckungen verursache.

(L'essentiel/Patrick McEvily)