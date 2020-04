Wie trage ich die Maske? Ein Arzt erklärt

Comment bien mettre un masque en période de pandémie. A partir de lundi: port obligatoire d'un masque dans les transports publics et là où il n’est pas possible de respecter une distance de 2 mètres. Voici un tutoriel comment mettre correctement un masque et aussi une explication de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Un grand merci à Mélissa et à Maryher pour la réalisation de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous est utile. Gepostet von Patrice Anton am Dienstag, 21. April 2020

«Ich sehe so viele Leute auf der Straße, die ihre Masken falsch tragen, dass ich ein kleines Video drehen wollte, das erklärt, wie man sie richtig aufsetzt», sagt Dr. Patrice Anton aus Rümelingen. Er hat auf Facebook eine Anleitung veröffentlicht, wie die Schutzmasken zu tragen sind, die allen Einwohnern Luxemburgs zugesandt werden. Schließlich müssen sie immer dort getragen werden, wo das Einhalten von Abstand unmöglich erscheint und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Damit es auch was bringt, müssen die Masken sitzen.

Erster Schritt sei, wie bei allem anderen auch: Erst die Hände desinfizieren oder mit Seife waschen, erklärt der Hausarzt. Bei Masken gibt es eine Rückseite und eine Vorderseite. Die blaue Seit muss nach außen zeigen, die Weiße Seite muss zum Gesicht zeigen. Der Draht im weißen Rand muss noch oben gerichtet sein. Sobald die Maske hinter beiden Ohren befestigt wurde, muss sie mit dem Metallstab an der Nase angepasst werden.

Dann erklärt der Arzt, dass der blaue Teil des Tages nicht angefasst werden sollte. Und um sie zu entfernen, waschen Sie sich noch einmal gründlich die Hände. Schließlich nehmen Sie die Maske ab, indem Sie nur den Draht berühren, der sie festhält. Aber der beste Weg zu wissen, was zu tun und was nicht zu tun ist, ist, sich das obige Video anzusehen! Am Ende veranschaulicht Dr. Maryher Delphin, was zu vermeiden ist!

(jw/L'essentiel)