Männer gehen wegen Corona-​​Strafe auf alle Viere

Dos turistas fingen ser perros para no ponerse la mascarilla en Cangas de Onís, Asturias.

Ein absurder Vorfall in der Stadt Cangas de Onís im nordspanischen Asturien sorgt für Gelächter: Zwei Männer, die am Samstagnachmittag auf der Hauptstraße spazierten, wurden von Polizisten angehalten. Die beiden Männer waren ohne Mundschutz unterwegs – dafür hätte ihnen eine Strafe gedroht. Als die Beamten sie wegen der fehlenden Mund-Nase-Schutzmaske konfrontierten, gingen die erwachsenen Männer in die Knie und begannen, sich wie Hunde zu verhalten.

Einer der Männer lief einige Meter auf allen vieren, wie Videos von Passanten zeigen. Er hob sogar sein rechtes Bein und tat so, als würde er wie ein Hund pinkeln. Die verblüfften Polizisten fragten, was das alles bedeute. Da meinte einer der Männer, als Hunde seien sie nicht verpflichtet, Masken zu tragen.

Die Beamten nahmen die beiden Spanier schließlich in Gewahrsam. Auf dem Polizeiposten erhielten sie dann nicht nur eine, sondern gleich zwei Geldstrafen: wegen des Nichttragens der Schutzmaske und wegen Störung des öffentlichen Friedens. Wie La Voz de Asturias schreibt, muss jeder der Männer um die 600 Euro bezahlen.

